Главное

ВТЗ поделился опытом реализации проекта «Профессионалитет»

Главное 01.09.2023 17:57
0
01.09.2023 17:57


Представители Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), рассказали о перспективных практиках сотрудничества с Волжским политехническим техникумом (ВПТ) в ходе регионального совещания по вопросам реализации федерального проекта «Профессионалитет».
Предприятие и учебное заведение взаимодействуют сразу по нескольким направлениям. В частности, специалисты ВТЗ преподают в техникуме учебные дисциплины «Производственная система ТМК» и «Кодекс этики». Впервые в 2023 году четыре сотрудника ВТЗ прошли курсы профессиональной переподготовки по программе «Мастер производственного обучения» и имеют право вести образовательную деятельность.  
Также на ВТЗ практикуются стажировки преподавателей техникума. Педагоги знакомятся с процессом производства трубной продукции, современными цифровыми технологиями, аспектами бережливого производства и в целом с актуальными тенденциями развития отрасли. 
В рамках профориентационной программы для заводчан, чьи дети заканчивают школу, была организована экскурсия в техникум. Родители побывали в аудиториях, которые в рамках «Профессионалитета» были отремонтированы и оснащены оборудованием, аналогичным заводскому. Кроме того, совместно с ВПТ были организованы пять родительских собраний для более чем 500 работников завода. 
Кроме того, предприятие активно вовлекает студентов «Профессионалитета» в корпоративные мероприятия: конкурсы профессионального мастерства, молодежную научно-практическую конференцию, участники которой предлагают инициативы для улучшения бизнес-процессов, спортивные соревнования, волонтерские акции. Для старшеклассников и студентов профильных групп в целях знакомства с производством на заводе разработан специальный экскурсионный маршрут. С начала года на экскурсиях побывали более 450 человек. 
– Предприятие на протяжении многих лет сотрудничает с техникумом и содействует в организации подготовки специалистов по направлениям, которые сегодня вошли в «Профессионалитет». Ежегодно ТМК принимает участие в обновлении материально-технической базы образовательного учреждения, выплачивает стипендии лучшим учащимся. Особое внимание уделяется практической подготовке: на ВТЗ проходят практику порядка 200 студентов в год. В этом учебном году в число практикантов войдут учащиеся первого потока «Профессионалитета», в рамках которого создается задел для будущих технологических достижений, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. 
По проекту «Профессионалитет» в 2023-2024 учебном году начали обучение 150 первокурсников, еще 125 студентов перешли на второй курс. Они обучаются по пяти специальностям: «Обработка металлов давлением», «Металлургия черных металлов», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» и «Технология машиностроения».
Образовательный проект по подготовке высококвалифицированных кадров для металлургии реализуется в ВПТ второй год. Со стороны ТМК работу курирует Корпоративный университет ТМК2U.
Реклама. АО «ВТЗ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
01.09.2023 15:56
Главное 01.09.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Главное
31.08.2023 17:48
Главное 31.08.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Главное
27.08.2023 19:27
Главное 27.08.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Главное
24.08.2023 21:16
Главное 24.08.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Главное
23.08.2023 10:59
Главное 23.08.2023 10:59
Комментарии

0
Далее
Главное
16.08.2023 10:52
Главное 16.08.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Главное
15.08.2023 14:51
Главное 15.08.2023 14:51
Комментарии

0
Далее
Главное
15.08.2023 07:11
Главное 15.08.2023 07:11
Комментарии

0
Далее
Главное
10.08.2023 18:08
Главное 10.08.2023 18:08
Комментарии

0
Далее
Главное
10.08.2023 07:09
Главное 10.08.2023 07:09
Комментарии

0
Далее
Главное
09.08.2023 12:01
Главное 09.08.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Главное
09.08.2023 10:29
Главное 09.08.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Главное
07.08.2023 10:06
Главное 07.08.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Главное
02.08.2023 20:20
Главное 02.08.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Главное
01.08.2023 16:14
Главное 01.08.2023 16:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:44
СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Дмитрия АкчуринаСмотреть фотографии
12:42
Сады Придонья поддержали главную скачку страны среди чистокровных лошадейСмотреть фотографии
12:28
В Волжском отважные покупатели отбили магазин от грабителя: видеоСмотреть фотографии
12:26
Дебошир из волгоградского отеля осужден за удары кулаком в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
12:00
Волгоградский горняк Григорий Кобзарь получил награду в столицеСмотреть фотографии
11:59
«Как побеждать без Сталинграда?»: в сквере Волгограда увековечили слова Владимира ПутинаСмотреть фотографии
11:52
Волгоград покупает 25 новых автобусов большой вместимостиСмотреть фотографии
10:25
Бесправный водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Будет штормить: волгоградские ватерполисты-чемпионы готовятся к новому сезонуСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области резко похолодает до +6 °CСмотреть фотографии
08:42
«Там тучи блох»: в ТСЖ Волгограда поцапались из-за бездомных кошекСмотреть фотографии
07:57
Под Волгоградом спасли 40 га леса от ландшафтного пожараСмотреть фотографии
22:09
На очистных сооружениях в Волгограде опробуют уникальные российские фильтрыСмотреть фотографии
21:13
Пропавшего мужчину с татуировками и шрамами ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:29
В Волгоградской области 7 сентября пройдет день пациентов с акнеСмотреть фотографии
20:16
В волгоградской школе психолог проводила фейковые занятия на деньги грантаСмотреть фотографии
20:00
В Волжском 5 сентября на сутки отключат горячую водуСмотреть фотографии
19:46
Волгоградская теннисистка заработала тысячи долларов победой на турнире в ТаиландеСмотреть фотографии
19:04
Школьников Волгограда могут отправить на удаленку из-за выборовСмотреть фотографии
18:55
Оперативники МВД задержали волжанина, ударившего знакомую топоромСмотреть фотографии
18:21
Экс-мэр Котово Лесниченко снялся с досрочных выборов. И их отменилиСмотреть фотографии
18:13
Владимир Путин поощрил двух жительниц Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Сотрудники УФСБ почтили память жертв терактов в Беслане, Буденновске и ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
Первый зампрокурора региона Чиженькова собрала чиновников и жителей в обезвоженном КотовоСмотреть фотографии
16:46
«Дорогая, я дома»: полиция ищет водителя, сбившего арт-объект в СаратовеСмотреть фотографии
16:04
«Зашли и сорвали пломбу»: гастролеры в Волгоградской области делают деньги на счетчиках пенсионеровСмотреть фотографии
15:14
Футболистки волгоградского «Ротора» вышли в финал первой лигиСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде для школы №93 на миллион загодя купят новомодные поломойкиСмотреть фотографии
14:05
Черный дым заволок небо в поле в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде баржа протаранила лодку с людьми. Один погибшийСмотреть фотографии
 