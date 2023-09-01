ВТЗ поделился опытом реализации проекта «Профессионалитет»

Общество 01.09.2023 17:57
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01.09.2023 17:57
Представители Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), рассказали о перспективных практиках сотрудничества с Волжским политехническим техникумом (ВПТ) в ходе регионального совещания по вопросам реализации федерального проекта «Профессионалитет».
Предприятие и учебное заведение взаимодействуют сразу по нескольким направлениям. В частности, специалисты ВТЗ преподают в техникуме учебные дисциплины «Производственная система ТМК» и «Кодекс этики». Впервые в 2023 году четыре сотрудника ВТЗ прошли курсы профессиональной переподготовки по программе «Мастер производственного обучения» и имеют право вести образовательную деятельность.
Также на ВТЗ практикуются стажировки преподавателей техникума. Педагоги знакомятся с процессом производства трубной продукции, современными цифровыми технологиями, аспектами бережливого производства и в целом с актуальными тенденциями развития отрасли.
В рамках профориентационной программы для заводчан, чьи дети заканчивают школу, была организована экскурсия в техникум. Родители побывали в аудиториях, которые в рамках «Профессионалитета» были отремонтированы и оснащены оборудованием, аналогичным заводскому. Кроме того, совместно с ВПТ были организованы пять родительских собраний для более чем 500 работников завода.
Кроме того, предприятие активно вовлекает студентов «Профессионалитета» в корпоративные мероприятия: конкурсы профессионального мастерства, молодежную научно-практическую конференцию, участники которой предлагают инициативы для улучшения бизнес-процессов, спортивные соревнования, волонтерские акции. Для старшеклассников и студентов профильных групп в целях знакомства с производством на заводе разработан специальный экскурсионный маршрут. С начала года на экскурсиях побывали более 450 человек.
– Предприятие на протяжении многих лет сотрудничает с техникумом и содействует в организации подготовки специалистов по направлениям, которые сегодня вошли в «Профессионалитет». Ежегодно ТМК принимает участие в обновлении материально-технической базы образовательного учреждения, выплачивает стипендии лучшим учащимся. Особое внимание уделяется практической подготовке: на ВТЗ проходят практику порядка 200 студентов в год. В этом учебном году в число практикантов войдут учащиеся первого потока «Профессионалитета», в рамках которого создается задел для будущих технологических достижений, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
По проекту «Профессионалитет» в 2023-2024 учебном году начали обучение 150 первокурсников, еще 125 студентов перешли на второй курс. Они обучаются по пяти специальностям: «Обработка металлов давлением», «Металлургия черных металлов», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» и «Технология машиностроения».
Образовательный проект по подготовке высококвалифицированных кадров для металлургии реализуется в ВПТ второй год. Со стороны ТМК работу курирует Корпоративный университет ТМК2U.
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