Общество 01.09.2023 17:04
0
01.09.2023 17:04
129 студентов-первокурсников, эксперты Института развития профессионального образования, а также представители АО «КАУСТИК» и комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области стали участниками торжественного открытия кластера химической отрасли в Волгоградском политехническом колледже им В. И. Вернадского.
Студенты начали обучение по усовершенствованным программам по специальностям «Электрохимическое производство», «Химическая технология органических веществ», «Технология аналитического контроля химических соединений».
Благодаря совместным усилиям и оказанной финансовой поддержке администрации Волгоградской области и АО «КАУСТИК», а также средствам федерального гранта по программе «Профессионалитет», в колледже создано специализированное образовательное пространство, оснащенное всем необходимым оборудованием: лабораторные и обучающие установки, учебно-лабораторный комплекс «Процесс экстрагирования», VR-тренажер (для полного погружения в виртуальную реальность, максимально приближенную к условиям работы), а также дополнительное оборудование для обучения на нём и многое другое. Проведён ремонт бытовых помещений, коридоров, столовой и санузлов, обновлена мебель.
Ангелина Шумкова, студентка Волгоградского политехнического колледжа им. В. И. Вернадского:
— Как только вошла, я сразу заметила изменения: обновили аудитории, они стали светлыми, их оборудовали современной техникой — это, безусловно, даёт дополнительную мотивацию учиться. Уже не терпится все это попробовать на практике.
АО «КАУСТИК» принял решение участвовать в проекте «Профессионалитет» с целью повышения эффективности подготовки выпускников учебных заведений по специальностям, наиболее востребованным на предприятии. Первое знакомство студентов-первокурсников колледжа с самим производством состоится в ближайшее время — для них ведущие технические специалисты проведут экскурсию на промышленную площадку и расскажут об основных цехах.
Добавим, что АО «КАУСТИК» с Волгоградским политехническим колледжем имени Вернадского взаимодействует уже более 40 лет. Только с начала этого года производственную и преддипломную практику на предприятии прошли 263 студента. Во время прохождения практики они познакомились с деятельностью цехов по выпуску каустической соды, поливинилхлорида, хлорорганических соединений, цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, лабораторий Центра технических и технологических компетенций, отдела технического контроля и др.
Реклама. ООО «НИКОХИМ»
Сады Придонья поддержали главную скачку страны среди чистокровных лошадей05.09.2023 12:42
Общество 05.09.2023 12:42
Волгоградский горняк Григорий Кобзарь получил награду в столице05.09.2023 12:00
Общество 05.09.2023 12:00
«Как побеждать без Сталинграда?»: в сквере Волгограда увековечили слова Владимира Путина05.09.2023 11:59
Общество 05.09.2023 11:59
Волгоград покупает 25 новых автобусов большой вместимости05.09.2023 11:52
Общество 05.09.2023 11:52
В Волгоградской области резко похолодает до +6 °C05.09.2023 09:21
Общество 05.09.2023 09:21
«Там тучи блох»: в ТСЖ Волгограда поцапались из-за бездомных кошек05.09.2023 08:42
Общество 05.09.2023 08:42
В Волжском 5 сентября на сутки отключат горячую воду04.09.2023 20:00
Общество 04.09.2023 20:00
Школьников Волгограда могут отправить на удаленку из-за выборов04.09.2023 19:04
Общество 04.09.2023 19:04
Экс-мэр Котово Лесниченко снялся с досрочных выборов. И их отменили04.09.2023 18:21
Общество 04.09.2023 18:21
Владимир Путин поощрил двух жительниц Волгоградской области04.09.2023 18:13
Общество 04.09.2023 18:13
Сотрудники УФСБ почтили память жертв терактов в Беслане, Буденновске и Волгограде04.09.2023 17:27
Общество 04.09.2023 17:27
Первый зампрокурора региона Чиженькова собрала чиновников и жителей в обезвоженном Котово04.09.2023 16:57
Общество 04.09.2023 16:57
«Зашли и сорвали пломбу»: гастролеры в Волгоградской области делают деньги на счетчиках пенсионеров04.09.2023 16:04
Общество 04.09.2023 16:04
В Волгограде для школы №93 на миллион загодя купят новомодные поломойки04.09.2023 15:13
Общество 04.09.2023 15:13
Пограничники в сезон отпусков не выпустили из Волгоградской области 90 человек04.09.2023 13:10
Общество 04.09.2023 13:10