



129 студентов-первокурсников, эксперты Института развития профессионального образования, а также представители АО «КАУСТИК» и комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области стали участниками торжественного открытия кластера химической отрасли в Волгоградском политехническом колледже им В. И. Вернадского.

Студенты начали обучение по усовершенствованным программам по специальностям «Электрохимическое производство», «Химическая технология органических веществ», «Технология аналитического контроля химических соединений».

Благодаря совместным усилиям и оказанной финансовой поддержке администрации Волгоградской области и АО «КАУСТИК», а также средствам федерального гранта по программе «Профессионалитет», в колледже создано специализированное образовательное пространство, оснащенное всем необходимым оборудованием: лабораторные и обучающие установки, учебно-лабораторный комплекс «Процесс экстрагирования», VR-тренажер (для полного погружения в виртуальную реальность, максимально приближенную к условиям работы), а также дополнительное оборудование для обучения на нём и многое другое. Проведён ремонт бытовых помещений, коридоров, столовой и санузлов, обновлена мебель.

Ангелина Шумкова, студентка Волгоградского политехнического колледжа им. В. И. Вернадского:

— Как только вошла, я сразу заметила изменения: обновили аудитории, они стали светлыми, их оборудовали современной техникой — это, безусловно, даёт дополнительную мотивацию учиться. Уже не терпится все это попробовать на практике.

АО «КАУСТИК» принял решение участвовать в проекте «Профессионалитет» с целью повышения эффективности подготовки выпускников учебных заведений по специальностям, наиболее востребованным на предприятии. Первое знакомство студентов-первокурсников колледжа с самим производством состоится в ближайшее время — для них ведущие технические специалисты проведут экскурсию на промышленную площадку и расскажут об основных цехах.

Добавим, что АО «КАУСТИК» с Волгоградским политехническим колледжем имени Вернадского взаимодействует уже более 40 лет. Только с начала этого года производственную и преддипломную практику на предприятии прошли 263 студента. Во время прохождения практики они познакомились с деятельностью цехов по выпуску каустической соды, поливинилхлорида, хлорорганических соединений, цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, лабораторий Центра технических и технологических компетенций, отдела технического контроля и др.

Реклама. ООО «НИКОХИМ»