«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионе

В Волгоградской области прошел ровно месяц с того дня, как к своим обязанностям приступил новый региональный оператор по обращению с ТКО. Компания «ЭкоЦентр» начала разгребать мусорные завалы, доставшиеся по наследству от прежней организации, 1 августа. Сегодня в «ЭкоЦентре» подвели итоги ударного месячника и рассказали ИА «Высота 102», сколько вывезли отходов на полигоны за это время.

– За месяц работы в Волгоградской области ликвидировано 1250 свалочных очагов. Практически полностью зачищена территория Волгограда от мусорных завалов, а тоннаж ликвидированных свалок превысил 14 тысяч, – озвучивают данные в ООО «ЭкоЦентр». – В целом за август с контейнерных площадок Волгограда, муниципальных образований региона и в рамках зачистки свалок вывезены 72 359 тонн отходов.

Самые проблемные свалки на территории Волгограда, по данным регоператора, «Ситиматик-Волгоград» оставил после себя в Краснооктябрьском, Советском, Тракторозаводском и Дзержинском районах.





Одновременно в компании обращают внимание на то, что нередко в областном центре на месте уже ликвидированных завалов образуются новые очаги. Так, площадку на ул. Полины Осипенко, 96, как уже сообщало ИА «Высота 102», регоператор в течение августа расчищал четыре раза и вывез оттуда 1400 кубометров отходов.

– В списке адресов, где ликвидация свалочных очагов также проводилась от двух до четырёх раз: ул. Жукова 73, ул. Раздольная 18, ул. Продольная 33/1, ул. Ангарская 122, ул. Краснополянская 48, ул. Липецкая 3 и др. Они взяты под особый контроль, – сообщают в ООО «ЭкоЦентр».

Сегодня в Волгограде в борьбе с мусорными завалами задействовано свыше 150 спецмашин, и техника продолжает поступать. Так, в микрорайонах с плотной застройкой, высокой запаркованностью, с узкими проездами на маршрут вышли манёвренные мини-мусоровозы «Компасы».

Как сообщили ИА «Высота 102» в «ЭкоЦентре», компания проводит оптимизацию графиков, корректирует логистику, открывает новые абонентские участки.

С 1 августа по 1 сентября на номер «горячей линии» 230-230 поступило 19 тысяч звонков от жителей и юридических лиц. Самые популярные вопросы связаны с заключением договоров с юридическими лицами, внесением изменений в лицевой счет физического лица и оформлением электронных квитанций.