Общество

«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионе

Общество 01.09.2023 16:47
0
01.09.2023 16:47


В Волгоградской области прошел ровно месяц с того дня, как к своим обязанностям приступил новый региональный оператор по обращению с ТКО.  Компания «ЭкоЦентр» начала разгребать мусорные завалы, доставшиеся по наследству от прежней организации, 1 августа. Сегодня в «ЭкоЦентре» подвели итоги ударного месячника и рассказали ИА «Высота 102», сколько вывезли отходов на полигоны за это время. 

– За месяц работы в Волгоградской области ликвидировано 1250 свалочных очагов. Практически полностью зачищена территория Волгограда от мусорных завалов, а тоннаж ликвидированных свалок превысил 14 тысяч, – озвучивают данные в ООО «ЭкоЦентр». – В целом за август с контейнерных площадок Волгограда, муниципальных образований региона и в рамках зачистки свалок вывезены 72 359 тонн отходов. 

Самые проблемные свалки на территории Волгограда, по данным регоператора, «Ситиматик-Волгоград» оставил после себя в Краснооктябрьском, Советском, Тракторозаводском и Дзержинском районах. 


Одновременно в компании обращают внимание на то, что нередко в областном центре на месте уже ликвидированных завалов образуются новые очаги. Так, площадку на ул. Полины Осипенко, 96, как уже сообщало ИА «Высота 102», регоператор в течение августа расчищал четыре раза и вывез оттуда 1400 кубометров отходов. 

– В списке адресов, где ликвидация свалочных очагов также проводилась от двух до четырёх раз: ул. Жукова 73, ул. Раздольная 18, ул. Продольная 33/1, ул. Ангарская 122, ул. Краснополянская 48, ул. Липецкая 3 и др. Они взяты под особый контроль, – сообщают в ООО «ЭкоЦентр». 

Сегодня в Волгограде в борьбе с мусорными завалами задействовано свыше 150 спецмашин, и техника продолжает поступать. Так, в микрорайонах с плотной застройкой, высокой запаркованностью, с узкими проездами на маршрут вышли манёвренные мини-мусоровозы «Компасы». 

Как сообщили ИА «Высота 102» в «ЭкоЦентре», компания проводит оптимизацию графиков, корректирует логистику, открывает новые абонентские участки.

С 1 августа по 1 сентября на номер «горячей линии» 230-230 поступило 19 тысяч звонков от жителей и юридических лиц. Самые популярные вопросы связаны с заключением договоров с юридическими лицами, внесением изменений в лицевой счет физического лица и оформлением электронных квитанций.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.09.2023 17:04
Общество 01.09.2023 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 16:01
Общество 01.09.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 15:56
Общество 01.09.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 14:16
Общество 01.09.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 13:22
Общество 01.09.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:59
Общество 01.09.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:54
Общество 01.09.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:33
Общество 01.09.2023 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:52
Общество 01.09.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:10
Общество 01.09.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 09:45
Общество 01.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 08:37
Общество 01.09.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 07:42
Общество 01.09.2023 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2023 21:18
Общество 31.08.2023 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2023 21:17
Общество 31.08.2023 21:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
При поддержке АО «КАУСТИК» началось обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:47
«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионеСмотреть фотографии
16:01
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице КлетскойСмотреть фотографии
15:56
«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услугиСмотреть фотографии
15:42
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под судСмотреть фотографии
14:16
СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
14:13
Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладныхСмотреть фотографии
13:22
РПН: территорию Волгограда обработают от крысСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров поздравил школьников с Днем знанийСмотреть фотографии
12:54
Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенкаСмотреть фотографии
12:50
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele2Смотреть фотографии
12:33
В ЮФО 36% водителей готовы ремонтировать авто с использованием б/у запчастейСмотреть фотографии
11:52
Перевозчикам дали право определять плату за проезд в электричках кошек и собакСмотреть фотографии
11:10
«Уехали, но со скрипом»: волгоградцы встретили 1 Сентября на переполненных остановкахСмотреть фотографии
10:08
Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парняСмотреть фотографии
09:33
«Подумала, что придётся терпеть 10 лет»: волгоградцы вспомнили трогательные и курьезные истории о 1 сентябряСмотреть фотографии
09:16
В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресовСмотреть фотографии
09:14
Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции судаСмотреть фотографии
08:37
В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:03
Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплексаСмотреть фотографии
07:42
Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыкаСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:17
Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгограде 1 сентября начнутся выборы депутатов ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
19:01
«Будут все переделывать»: к срочному ремонту дырявого водовода в Котово приступил новый подрядчикСмотреть фотографии
18:24
Суд отказал волгоградцу в споре с ЦУМом, а ЦУМу – в споре с волгоградцемСмотреть фотографии
17:48
Платную парковку на 228 мест организуют в центре Волгограда. Названа стоимость часаСмотреть фотографии
17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 