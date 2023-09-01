Экономика

Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладных

Экономика 01.09.2023 14:13
0
01.09.2023 14:13


Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладных. Теперь заемщик, при оформлении электронной закладной на платформе SmartDeal, может подписать ее усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через сервис «Госключ»*.
Такую возможность предоставляет сертификат «Госключа», который можно получить бесплатно и дистанционно через мобильное приложение, подтвердив свою личность через учетную запись на портале Госуслуг.
Электронная закладная подписывается без посещения офиса банка, все документы банк направляет клиенту с использованием систем дистанционного банковского обслуживания для ознакомления и подписания через сервис «Госключ». Документы, подписанные в сервисе, защищены от изменений.
–Возможность для клиента бесплатно и дистанционно подписать электронные документы через системы дистанционного банковского обслуживания – позволит банку увеличить количество электронных закладных и упростить процесс внесения изменений в закладные. Теперь закладные можно оформить даже если ипотечная сделка была зарегистрирована на бумаге через МФЦ. Также станет проще оформить закладную в процессе обслуживания кредита, например, после завершения строительства предмета залога, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова.
Получить подробную информацию по оформлению электронной закладной и условиям ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Госключ – это мобильное приложение, разработанное по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.09.2023 09:14
Экономика 01.09.2023 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2023 08:03
Экономика 01.09.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:52
Экономика 31.08.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:13
Экономика 31.08.2023 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2023 08:06
Экономика 31.08.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:42
Экономика 30.08.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:34
Экономика 30.08.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 14:24
Экономика 30.08.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 12:31
Экономика 30.08.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:46
Экономика 30.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:07
Экономика 30.08.2023 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 11:46
Экономика 29.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 09:17
Экономика 29.08.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2023 18:01
Экономика 28.08.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2023 14:54
Экономика 28.08.2023 14:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
При поддержке АО «КАУСТИК» началось обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:47
«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионеСмотреть фотографии
16:01
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице КлетскойСмотреть фотографии
15:56
«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услугиСмотреть фотографии
15:42
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под судСмотреть фотографии
14:16
СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
14:13
Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладныхСмотреть фотографии
13:22
РПН: территорию Волгограда обработают от крысСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров поздравил школьников с Днем знанийСмотреть фотографии
12:54
Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенкаСмотреть фотографии
12:50
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele2Смотреть фотографии
12:33
В ЮФО 36% водителей готовы ремонтировать авто с использованием б/у запчастейСмотреть фотографии
11:52
Перевозчикам дали право определять плату за проезд в электричках кошек и собакСмотреть фотографии
11:10
«Уехали, но со скрипом»: волгоградцы встретили 1 Сентября на переполненных остановкахСмотреть фотографии
10:08
Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парняСмотреть фотографии
09:33
«Подумала, что придётся терпеть 10 лет»: волгоградцы вспомнили трогательные и курьезные истории о 1 сентябряСмотреть фотографии
09:16
В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресовСмотреть фотографии
09:14
Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции судаСмотреть фотографии
08:37
В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:03
Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплексаСмотреть фотографии
07:42
Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыкаСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:17
Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгограде 1 сентября начнутся выборы депутатов ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
19:01
«Будут все переделывать»: к срочному ремонту дырявого водовода в Котово приступил новый подрядчикСмотреть фотографии
18:24
Суд отказал волгоградцу в споре с ЦУМом, а ЦУМу – в споре с волгоградцемСмотреть фотографии
17:48
Платную парковку на 228 мест организуют в центре Волгограда. Названа стоимость часаСмотреть фотографии
17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 