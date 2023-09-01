Экономика 01.09.2023 14:13
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01.09.2023 14:13
Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладных. Теперь заемщик, при оформлении электронной закладной на платформе SmartDeal, может подписать ее усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через сервис «Госключ»*.
Такую возможность предоставляет сертификат «Госключа», который можно получить бесплатно и дистанционно через мобильное приложение, подтвердив свою личность через учетную запись на портале Госуслуг.
Электронная закладная подписывается без посещения офиса банка, все документы банк направляет клиенту с использованием систем дистанционного банковского обслуживания для ознакомления и подписания через сервис «Госключ». Документы, подписанные в сервисе, защищены от изменений.
–Возможность для клиента бесплатно и дистанционно подписать электронные документы через системы дистанционного банковского обслуживания – позволит банку увеличить количество электронных закладных и упростить процесс внесения изменений в закладные. Теперь закладные можно оформить даже если ипотечная сделка была зарегистрирована на бумаге через МФЦ. Также станет проще оформить закладную в процессе обслуживания кредита, например, после завершения строительства предмета залога, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова.
Получить подробную информацию по оформлению электронной закладной и условиям ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Госключ – это мобильное приложение, разработанное по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) для подписания юридически значимых документов в электронном виде.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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