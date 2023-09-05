Волгоградский горняк Григорий Кобзарь получил награду в столице

Общество 05.09.2023 12:00
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05.09.2023 12:00
В Москве за активную жизненную позицию, профессионализм, инициативность и лидерские качества наградили Григория Кобзаря, начальника участка горно-подготовительных работ №2 «ЕвроХим-ВолгаКалия» из Волгоградской области.
Как сообщили V102.RU, с начала 2023 года его участком было подано 72 рационализаторские идеи, 24 из которых приняты к рассмотрению, девять – уже реализованы. Самые важные инициативы связаны с сокращением производственного цикла и увеличением производительности комбайновых комплексов. Экономический эффект от реализации инициатив Григория Кобзаря может составить более одного миллиарда рублей.
– К своей работе мы относимся вдумчиво и ответственно. Внедрение наших идей и предложений направлено на повышение производительности труда, эффективности управления рабочим процессом. При этом особое внимание уделяем технике безопасности на производстве, – поделился Григорий Кобзарь с редакцией.
Проект «Фабрика идей» реализуется на предприятиях «ЕвроХима» с 2020г. Он предназначен для выявления результативных, инициативных работников, которые могут предложить инновационные идеи.
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