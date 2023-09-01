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Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele2

Телеком 01.09.2023 12:50
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01.09.2023 12:50


Оператор провел опрос в своем приложении с целью узнать, как россияне готовились к началу учебного года. Оператор поинтересовался у пользователей, где они покупают товары для школы, участвуют ли дети в обсуждении покупок и сколько они тратят на сборы.
Для опроса Tele2 выбрала приложение для сотрудников с аудиторией 9 тыс. человек. Прежде всего Tele2 спросила у пользователей, когда они закупали товары к учебному году. Примерно 30% респондентов начали подготовку в июле, 42% отложили ее до августа, а остальные не торопились с ней даже за несколько дней до 1 сентября.
В предпочтениях формата шопинга стал доминировать онлайн: почти 58% участников ответили, что предпочитают делать покупки в интернете, остальные по-прежнему ходят в офлайновые магазины.
Большинство опрошенных родителей – около 68% – ответили, что их дети участвуют в выборе того, что закупается для школы. Почти треть респондентов признались, что принимают такое решение самостоятельно, без обсуждений с детьми. 
При формулировании вопроса об объеме расходов на эти покупки Tele2 опиралась на недавние выводы ВЦИОМ, согласно которым россияне потратили на сборы ребенка в школу в среднем 43 тыс. рублей. Tele2 спросила, составили ли эти расходы более или менее 30 тыс. рублей. У примерно 55% респондентов траты не превысили порога в 30 тыс. рублей.
Tele2 также в открытой форме спросила пользователей: «Перед 1 сентября вы как?» Любопытно, что некоторые реакции повторялись многократно. Например, сожаление по поводу уходящего лета, облегчение от того, что дети «будут заняты делом», радость, «что уже не надо в школу». Родители быстро взрослеющих дети признавались, что они испытывают: «Тревогу! Волнение! Панику! И бесконечную грусть, так как время летит быстро». 
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