



Треть автовладельцев Южного федерального округа, ремонтировавших машину в этом году, столкнулись с дефицитом запчастей. При этом 87% отметили рост цен на запчасти с начала года. На этом фоне 51% положительно относятся к созданию индустрии восстановленных деталей для ремонта транспорта. А 36% готовы в ближайшем будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и СК «Росгосстрах».

Отвечая на открытый вопрос, как дефицит запчастей сказывается на автомобильном рынке (можно было давать более одного варианта ответа), 65% отметили в качестве основного следствия повышение цены комплектующих и расходов на обслуживание автомобиля, 39% — рост числа контрафактных деталей, 34% — ухудшение качества запчастей, 30% - увеличение времени ремонта.

Треть ремонтировавших в этом году автомобиль россиян столкнулись с дефицитом запчастей (37%).

По личным оценкам 13%, рост цен на запчасти с начала 2023 года превысил 50%. Причем мужчины давали такой ответ почти вдвое чаще, чем женщины: 15% против 8%. Почти четверть опрошенных (23%) оценили, что цены выросли на 30-40%, более трети (40%) - на 10-20%. Незначительный рост, менее чем на 10%, отметили 12% опрошенных. И 13% не заметили рост цен в этом году.

57% ремонтировавших автомобиль за последний год ожидали ремонта меньше недели, 17% — неделю, 17% — пару недель. 8% пришлось ждать ремонта месяц, а 1% — пару месяцев.

Из тех, у кого при ремонте возникли проблемы с запчастями, 23% дождались оригинальных запчастей от автопроизводителя: чаще других так поступали автомобилисты возрасте 18-25 лет (31%). Четверть респондентов (25%) согласились заменить сломанные запчасти на неоригинальные: в возрастной категории 41-55 лет это сделали 33%. Использовать при ремонте б/у запчасти решились только 5% автовладельцев.

При этом на фоне текущей ситуации с нехваткой запчастей 51% опрошенных автовладельцев положительно относятся к созданию индустрии восстановления деталей и ремонта б/у запчастями по ОСАГО: 19% — потому что сократятся сроки ожидания и ремонта в текущих условиях, 32% — при условии, что введут градацию стоимости ремонта при использовании новых и б/у запчастей. Женщины поддерживают создание такой индустрии в большей степени по сравнению с мужчинами: 59% против 49%.

Отрицательное отношение к идее ремонтировать автомобили из восстановленных деталей высказали 44% опрошенных: по мнению 27%, ремонт б/у запчастями небезопасен, 17% считают, что восстановленные запчасти менее долговечны. В негативном отношении к индустрии восстановления запчастей налицо поколенческий разрыв: против него 43% автомобилистов старше 56 лет и лишь 18% в возрасте 18-25 лет.

36% опрошенных при этом уже готовы в будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей: 6% точно готовы, 30% скорее готовы. При этом 54% не хотят использовать старые запчасти при ремонте своей машины: 30% скорее не готовы, 24% совершенно не готовы. 9% затруднились ответить на этот вопрос.

— С самого начала санкционного дефицита потребность в пригодных деталях из вторых рук постоянно росла. Массовые поступления восстановленных запчастей смогут сдержать подогреваемые дефицитом цены, оставив их рост в пределах инфляции. При этом восстановленные детали позволят снизить стоимость ремонта для страховых выплат, а заодно сократят время на него при соответствующем уровне предложения, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — Однако для создания индустрии требуется большая подготовительная работа, от производственных мощностей до законодательной базы. Система должна быть регулируемой и прозрачной, с отдельным вниманием на безопасность. Так, за границей практика восстановительной индустрии развивается с середины прошлого века. Главные принципы в ее основе — гарантия и жестко регламентированный процесс восстановления. Только с такими ориентирами отрасль сможет работать корректно.

— Хотя сегодня ситуация с наличием запчастей на станциях техобслуживания несколько стабилизировалась, в принципе для любой европейской или американской марки авто может возникнуть проблема превышения отведенных законом сроков восстановительного ремонта по ОСАГО из-за длительной поставки необходимых деталей, — поделился директор Департамента выплат ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казимов. — Теоретически возможность использования бывших в употреблении запчастей могла бы помочь страховщикам обеспечить ремонт у своих партнеров, соблюдая установленные законом сроки. Естественно, при условии, что не будут использоваться б/у или восстановленные детали в системах, влияющих на безопасность использования автомобиля, или различные высокотехнологичные блоки, работоспособность которых нельзя определить по внешнему виду. Пока же наиболее востребованной для клиентов альтернативой длительному ожиданию запчасти и окончания ремонта является денежная выплата страхового возмещения. Которую наш страхователь с большой вероятностью сам потратит на приобретение имеющихся в наличии на территории России бывших в употреблении запчастей.

*Опрос проведен в августе 2023 года среди 2000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.



