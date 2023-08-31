За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2

Телеком 31.08.2023 16:15
0
31.08.2023 16:15
Оператор определил, что у большинства клиентов подключено 1-2 подписки – их доля составляет 65,24%. При этом есть доля тех, кто использует более 7 подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр.
Tele2 провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются 1-2 подписками – 65,24% ответивших, доля владельцев 3-4 подписок составила 19,11%. Однако среди клиентов Tele2 есть и те, кто подключил 7 и более подписок – 10,21%. Кроме того, компания отмечает: почти у половины опрошенных за последние два года выросло число подписок – об увеличении утверждают 45,56% респондентов. Не изменили количество подписок 44,08% опрошенных, и только 10,36% уменьшили это число.
Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей, предложив респондентам выбрать самые необходимые элементы подписки. Среди вариантов опроса были и необычные сервисы – суммарно 4% клиентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга. Так, по данным оператора, доля тех, кто выбирает более привычные сервисы, значительно преобладает. Единогласно респонденты всех возрастов поставили на первое место сервисы музыки – всего 31% опрошенных, на второе – сервисы кино – 29% респондентов. Третьи по популярности среди пользователей стали игровые сервисы – 8%. Интересно, что клиенты в возрасте 25-34 лет ставят их лишь на седьмое место, предпочитая играм подписки на облачные хранилища, сервисы для покупки еды, книг и курсов для обучения. Пользователи подписки MiXX от Tele2 вообще сформировали свою тройку лидеров – это сервисы музыки, кино и книг.
Оператор оценил и социально-демографические особенности владельцев подписок. Данные опроса показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин-владельцев подписок лишь незначительно меньше числа женщин – 48,01% против 51,99%. Возрастные отличия опрошенных более выражены – подписками чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет (32,61%). На втором месте респонденты от 45 до 54 лет – 22,30%. Меньше всего оформляют подписки клиенты до 18 лет – лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele201.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегах28.08.2023 16:14
Телеком 28.08.2023 16:14