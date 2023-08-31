Телеком

За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2

Телеком 31.08.2023 16:15
0
31.08.2023 16:15


Оператор определил, что у большинства клиентов подключено 1-2 подписки – их доля составляет 65,24%. При этом есть доля тех, кто использует более 7 подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр.
Tele2  провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются 1-2 подписками – 65,24% ответивших, доля владельцев 3-4 подписок составила 19,11%. Однако среди клиентов Tele2 есть и те, кто подключил 7 и более подписок – 10,21%. Кроме того, компания отмечает: почти у половины опрошенных за последние два года выросло число подписок – об увеличении утверждают 45,56% респондентов. Не изменили количество подписок 44,08% опрошенных, и только 10,36% уменьшили это число.
Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей, предложив респондентам выбрать самые необходимые элементы подписки. Среди вариантов опроса были и необычные сервисы – суммарно 4% клиентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга. Так, по данным оператора, доля тех, кто выбирает более привычные сервисы, значительно преобладает. Единогласно респонденты всех возрастов поставили на первое место сервисы музыки – всего 31% опрошенных, на второе – сервисы кино – 29% респондентов. Третьи по популярности среди пользователей стали игровые сервисы – 8%. Интересно, что клиенты в возрасте 25-34 лет ставят их лишь на седьмое место, предпочитая играм подписки на облачные хранилища, сервисы для покупки еды, книг и курсов для обучения. Пользователи подписки MiXX от Tele2 вообще сформировали свою тройку лидеров – это сервисы музыки, кино и книг. 
Оператор оценил и социально-демографические особенности владельцев подписок. Данные опроса показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин-владельцев подписок лишь незначительно меньше числа женщин – 48,01% против 51,99%. Возрастные отличия опрошенных более выражены – подписками чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет (32,61%). На втором месте респонденты от 45 до 54 лет – 22,30%. Меньше всего оформляют подписки клиенты до 18 лет – лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
erid:4CQwVszH9pUkp4rFmMV

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
28.08.2023 16:14
Телеком 28.08.2023 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2023 09:15
Телеком 28.08.2023 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2023 15:58
Телеком 25.08.2023 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.08.2023 18:21
Телеком 24.08.2023 18:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2023 11:34
Телеком 18.08.2023 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.08.2023 17:31
Телеком 17.08.2023 17:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2023 18:21
Телеком 16.08.2023 18:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.08.2023 08:46
Телеком 14.08.2023 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2023 14:27
Телеком 11.08.2023 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2023 12:02
Телеком 11.08.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.08.2023 15:02
Телеком 10.08.2023 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.08.2023 13:56
Телеком 03.08.2023 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2023 15:20
Телеком 02.08.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2023 11:55
Телеком 02.08.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2023 16:29
Телеком 28.07.2023 16:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:52
Замглавы МВД России Кубышко 1 сентября проведет в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в СеченовскийСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде скандальный продавец кирпичей купил квартиру за 13 млн рублей на деньги клиентовСмотреть фотографии
16:15
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2Смотреть фотографии
15:09
Московская компания поставит в Волгоград 62 новых трамвая «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
14:35
УФСБ: начальник почты в Волгоградской области присвоила 750 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:04
Везут вечером и даже ночью: десятки засветившихся на камеру волгоградцев оштрафуют на крупные суммыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Мэрия Волгограда задолжала миллион за содержание и ремонт помещений в центре городаСмотреть фотографии
12:58
Суд оставил в СИЗО Волгограда Тонояна, расстрелявшего людей в кафе Black LionСмотреть фотографии
12:52
Свинина за неделю подорожала в Волгоградской области на 4%Смотреть фотографии
12:43
Регоператор установил еще 600 евроконтейнеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Соревнования горноспасательных команд прошли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
Глава Котово привезла питьевую воду семье с парализованным ребенкомСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский СК ищет виновных в гибели сотрудника водоканала в ПалласовкеСмотреть фотографии
10:09
Причину гибели двух человек на трассе озвучили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
ОМВД в Волгоградской области возглавил 39-летний подполковник полицииСмотреть фотографии
09:34
У пассажира рейса Волгоград-Анталья изъяли 60 тысяч долларовСмотреть фотографии
09:04
«Остался стакан воды»: в Котово семья с парализованным ребенком терпит бедствие из-за коммунальной катастрофыСмотреть фотографии
08:58
Завершилась финальная смена лета 2023 в детском оздоровительном центре «Рассвет»Смотреть фотографии
08:06
«А как же уборочная страда?»: дизель в Волгоградской области подорожал на 95 копеек за неделюСмотреть фотографии
21:40
В последний день лета в Волгоградскую область вернется жараСмотреть фотографии
21:04
«За это хоть не стыдно»: в сельской школе под Волгоградом после скандала заменили протертые стульяСмотреть фотографии
20:45
В Астраханской области приступают к ходовым испытаниям круизного лайнера «Пётр Великий»Смотреть фотографии
20:12
В Волгограде военные медики почтили память погибших воинов и коллегСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде 30 августа запечатлели голубое суперлуниеСмотреть фотографии
19:18
В Волжском 1 сентября запускают трамваи после ремонтаСмотреть фотографии
18:02
Первый зампрокурора Волгоградской области приедет с проверкой в обезвоженный город КотовоСмотреть фотографии
17:57
«Он мечтал пробежать марафон»: 33-летний десантник и спортсмен из Волгограда Вячеслав Пивоваров погиб на СВОСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде пройдет большой фестиваль семьи и здорового образа жизниСмотреть фотографии
 