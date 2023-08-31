За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2

Телеком 31.08.2023 16:15
0
31.08.2023 16:15
Оператор определил, что у большинства клиентов подключено 1-2 подписки – их доля составляет 65,24%. При этом есть доля тех, кто использует более 7 подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр.
Tele2 провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются 1-2 подписками – 65,24% ответивших, доля владельцев 3-4 подписок составила 19,11%. Однако среди клиентов Tele2 есть и те, кто подключил 7 и более подписок – 10,21%. Кроме того, компания отмечает: почти у половины опрошенных за последние два года выросло число подписок – об увеличении утверждают 45,56% респондентов. Не изменили количество подписок 44,08% опрошенных, и только 10,36% уменьшили это число.
Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей, предложив респондентам выбрать самые необходимые элементы подписки. Среди вариантов опроса были и необычные сервисы – суммарно 4% клиентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга. Так, по данным оператора, доля тех, кто выбирает более привычные сервисы, значительно преобладает. Единогласно респонденты всех возрастов поставили на первое место сервисы музыки – всего 31% опрошенных, на второе – сервисы кино – 29% респондентов. Третьи по популярности среди пользователей стали игровые сервисы – 8%. Интересно, что клиенты в возрасте 25-34 лет ставят их лишь на седьмое место, предпочитая играм подписки на облачные хранилища, сервисы для покупки еды, книг и курсов для обучения. Пользователи подписки MiXX от Tele2 вообще сформировали свою тройку лидеров – это сервисы музыки, кино и книг.
Оператор оценил и социально-демографические особенности владельцев подписок. Данные опроса показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин-владельцев подписок лишь незначительно меньше числа женщин – 48,01% против 51,99%. Возрастные отличия опрошенных более выражены – подписками чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет (32,61%). На втором месте респонденты от 45 до 54 лет – 22,30%. Меньше всего оформляют подписки клиенты до 18 лет – лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
erid:4CQwVszH9pUkp4rFmMV
В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегах28.08.2023 16:14
Телеком 28.08.2023 16:14
Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полцены28.08.2023 09:15
Телеком 28.08.2023 09:15
Пять онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергией25.08.2023 15:58
Телеком 25.08.2023 15:58
Tele2 приглашает отправиться в путешествие по России24.08.2023 18:21
Телеком 24.08.2023 18:21
Билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»18.08.2023 11:34
Телеком 18.08.2023 11:34
Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета и цифрового ТВ бесплатными17.08.2023 17:31
Телеком 17.08.2023 17:31
Волгоградское озеро вошло в топ мест по посещению во время цветения лотосов в стране16.08.2023 18:21
Телеком 16.08.2023 18:21
Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходит14.08.2023 08:46
Телеком 14.08.2023 08:46
Beeline cloud бесплатно обучит IT-специалистов11.08.2023 14:27
Телеком 11.08.2023 14:27
Голосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персонала11.08.2023 12:02
Телеком 11.08.2023 12:02
В комплекте выгоднее: популярные модели смартфонов по специальной цене стали доступны в билайне10.08.2023 15:02
Телеком 10.08.2023 15:02
Beeline cloud: бизнесу стало доступно построение масштабных корпоративных хранилищ03.08.2023 13:56
Телеком 03.08.2023 13:56
Билайн разработал систему, сокращающую время на отработку аварий и сбоев на сети в 3 раза02.08.2023 15:20
Телеком 02.08.2023 15:20
Волгоград вошел в топ-3 регионов по числу фишинговых атак на интернет-пользователей02.08.2023 11:55
Телеком 02.08.2023 11:55
Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона28.07.2023 16:29
Телеком 28.07.2023 16:29