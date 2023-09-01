Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции суда

В очередной раз суд отклонил иск надзорного ведомства против компании «Сады Придонья», считая требования Росприроднадзора необоснованными.

30 августа 2023 года в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в Саратове состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Межрегионального Управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям на решение Арбитражного суда по Волгоградской области, отказавшего а июне этого года во взыскании с ООО «НПГ «Сады Придонья» возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в размере более чем 119 миллионов рублей.

Напомним, что Межрегиональное Управление подало исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области еще в ноябре 2022 года и сумма взыскания составляла свыше 127 миллионов рублей, но после уточнения исковых требований она была уменьшена до 119 миллионов рублей.

В итоге двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе, признав его законным и обоснованным.

Надо отметить, что апелляционная инстанция рассматривает дела по имеющимся материалам дела, новые доводы не рассматриваются.

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