Экономика

Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции суда

Экономика 01.09.2023 09:14
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01.09.2023 09:14


В очередной раз суд отклонил иск надзорного ведомства против компании «Сады Придонья», считая требования Росприроднадзора необоснованными.
30 августа 2023 года в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в Саратове состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Межрегионального Управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям на решение Арбитражного суда по Волгоградской области, отказавшего а июне этого года во взыскании с ООО «НПГ «Сады Придонья» возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в размере более чем 119 миллионов рублей. 
Напомним, что Межрегиональное Управление подало исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области еще в ноябре 2022 года и сумма взыскания составляла свыше 127 миллионов рублей, но после уточнения исковых требований она была уменьшена до 119 миллионов рублей.  
В итоге двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе, признав его законным и обоснованным.  
Надо отметить, что апелляционная инстанция рассматривает дела по имеющимся материалам дела, новые доводы не рассматриваются.
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