Свинина за неделю подорожала в Волгоградской области на 4%

В Волгоградской области на прошлой неделе вновь повысились цены на мясо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, самой подорожавшей оказалась свинина – рост составил 4,13% (до 328,51 рубля за кг). На 0,7% прибавила в цене говядина (473,75 рубля за кг). Впервые за последние недели отмечен рост стоимости на баранину – на 1,19%. И до этого самое недоступное мясо баранины стало еще дороже и стоит теперь в среднем 560,75 рубля.

Продолжили дорожать на прошлой неделе и куры. Цены на них повысились на 1,45% (до 182,4 рубля за кг). Среди прибавивших в цене продуктов оказалось также растительное масло. Оно стало дороже на 1,21% (108,62 рубля за литр).

В то же время в регионе подешевел сахар – примерно на 1,4% (71,97 рубля за кг) и почти все овощи, кроме огурцов. Огурцы взлетели в цене на 9% - до 70 рублей за кг. Заметнее всего снизилась стоимость капусты. Теперь она стоит 36,78 рубля. Кроме того, Волгоградстат отметил снижение цен на соль на 3,5% - до 12,46 рубля за килограмм.