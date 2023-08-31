Экономика 31.08.2023 12:13
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31.08.2023 12:13
Яркие и зрелищные соревнования вспомогательных горноспасательных команд компаний «ЕвроХим» и СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании) прошли в августе на промплощадке Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельникво Волгоградской области. В течение четырех жарких дней 72 человека из восьми команд показали результаты своей упорной и трудоемкой подготовки.
В составе вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) на добровольной основе тренируются работники, которые в повседневной жизни выполняют другие обязанности по трудовому договору.
В случае чрезвычайной ситуации ВГК могут приступить к ликвидации ЧС еще до прибытия профессиональных спасателей. Для этого бойцы вспомогательных горноспасательных команд проходят специальную подготовку, во время которой изучают теорию и практику аварийно-спасательных и горноспасательных работ.
Впервые в истории этих соревнований горноспасательные операции проводились на рекордной глубине выработок рудника Гремячинского ГОКа – порядка 1147 метров под поверхностью земли. Команды производили разведку искусственно задымленной выработки и обнаружение «пострадавших», спасали людей из зоны условного пожара и оказывали им первую помощь.
От спасателей требуется выносливость, отличная физическая подготовка и командная слаженность. Именно эти качества участники проявили во время самого трудного этапа соревнований – горноспасательной эстафеты. В изнуряющую сорокаградусную жару в полном облачении горноспасатели на скорость поднимали снаряды весом 35 кг, бегали по бревну с огнетушителями в руках, прокладывали рукавные линии, перепиливали деревянные брусья, подтягивались на турнике, проходили полосы препятствий в респираторе, кантовали автопокрышки весом 130 кг, перемещали грузы (три мешка по 50 кг) через барьер высотой 150 см, транспортировали пострадавшего, бегали стометровку и перетягивали канат.
По итогам соревнований лучшей стала команда ЕвроХим-ВолгаКалия, второе место у команды шахты «Им. А.Д. Рубана», на третьем — команда шахтоуправления «Комсомолец» СУЭК-Кузбасс.
Во время торжественной церемонии закрытия соревнований ВГК финалистов и победителей поблагодарил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров:
— Каждый из вас в упорной борьбе заслужил право называться финалистом, потому что проявил свои лучшие качества и не жалел сил для совершенствования в самом благородном деле – спасении жизней людей. Уверен, что проведение финальных соревнований такого уровня поможет дальнейшей популяризации и развитию вспомогательных горноспасательных команд!
От имени компании ЕвроХим горноспасателей поздравил глава Дивизиона Горнорудный группы ЕвроХим Роман Филиппов:
— Я рад, что такое важное и нужное мероприятие произошло на нашем предприятии – на площадке ЕвроХим-ВолгаКалия, — отметил глава Дивизиона. — Самое важное, что все вместе – вы дружная команда компаний СУЭК и ЕвроХим. Работая бок о бок, мы повышаем безопасность всех наших служб и шахт. Именно безопасность — это наша главная ценность и главный приоритет!
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