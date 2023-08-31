



За 46-й сезон детский оздоровительный центр принял 805 детей из Волгограда и других городов России.

Лагерь провел четыре тематические смены (длительностью три недели каждая): «Аватар», «Остров», «Вселенная бесконечности» и «Планета лета 2023». Программа к каждой смене разработана квалифицированными педагогами с учетом психологических особенностей детей разных возрастных групп.

ДОЦ в этом году смогли посетить дети сотрудников группы компаний «НИКОХИМ», спортивного клуба «Формейшн» г. Энгельса, дети из городов Новоаннинский, Суровикино, Фролово Волгоградской области.Насыщенная тематическая программа, изобилие спортивных мероприятий, 5-ти разовое сбалансированное питание, добрая и творческая атмосфера запомнятся детям надолго.

Детский оздоровительный центр «Рассвет» расположен в заповедной зоне рядом со станицей Островской Даниловского района Волгоградской области. Ежегодно за летний период здесь отдыхают порядка 1000 детей. АО «КАУСТИК» на протяжении многих лет полностью финансирует ДОЦ.

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