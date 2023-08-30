Общество

В Волгограде пройдет большой фестиваль семьи и здорового образа жизни

Общество 30.08.2023 17:37
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30.08.2023 17:37


В амфитеатре на нижней террасе Центральной Набережной 2 сентября пройдет фестиваль ВИВО-ФЕСТ, посвященный началу нового учебного года. Организаторы уверены, что. Это будет незабываемый праздник, полный веселья и удивительных возможностей и активностей.
КВИЗ для старшеклассников
Ребята покажут свои знания и умения в увлекательных викторинах и состязаниях. Докажут, что они настоящие эксперты в области здорового образа жизни. А также получат полезные и вкусные презенты от организаторов мероприятия. Вести этот праздник интеллекта будет Матвей Коновалов, организатор и ведущий «КВИЗЪ» в Волгограде.
Кулинарное шоу «Виво Кухня»
Хедлайнером этой части фестиваля будет амбассадор отраслевого союза развития социального питания «Союзсоцпит», ведущий телевизионных кулинарных шоу, шеф-повар Григорий Мосин. Помощниками Григория станут дети – участники акций «Большая перемена», «Здоровое питание в школе и дома», а также «Решаем сами». Состязаться в приготовлении блюд полезной и здоровой кухни будут шесть известных семей Волгограда.
Мастер-классы для детей
Ребята смогут раскрыть свои творческие способности в различных мастерских. Рисование, рукоделие, аквагрим – каждый ребенок сможет выбрать то, что вызывает наибольший интерес.
Интерактивная фотозона
Всех участников и гостей праздника встретит арт-объект из букв в человеческий рост, на которых они смогут творить и вытворять, рисуя маркерами и фотографироваться. Самые талантливые дети получат подарок.
Праздничный концерт
Гости фестиваля увидят яркие выступления талантливых учеников и профессиональных артистов, и получат заряд вдохновения и радости от прекрасной музыки и танцев.
Целью этого мероприятия мы видим в популяризация традиций здорового образа жизни, питания и семейных ценностей. Мы подготовили разнообразную программу, чтобы праздник запомнился волгоградцам. Все присутствующие смогут принять участие в увлекательных конкурсах и розыгрышах, где их ждут призы и сюрпризы. У каждого участника есть возможность выиграть Яндекс станцию, наушники, смарт часы и вкусные подарки от «Виво Маркет» и «Счастье есть», – отмечают организаторы.
Реклама. ООО «ВИВО МАРКЕТ»
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