Общество

Камышин скорбит по погибшему в СВО Эдуарду Шефферу

Общество 30.08.2023 15:06
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30.08.2023 15:06



Камышанин Эдуард Шеффер погиб в ходе специальной военной операции. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в администрации города Камышин Волгоградской области.
- Эдуард Эдуардович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Эдуарда Шеффера искренние соболезнования. Вечная память Герою! - сообщила администрация в соцсетях.
Фото: администрация Камышина / t.me
Коллаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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