Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил уникальный продукт





Уникальная продукция Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа стала дипломантом регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Завод представил на конкурс основу бурового раствора марки ОБР-ЗА.

Новая разработка специалистов завода обеспечивает при бурении быстрое углубление, сохранение в устойчивом состоянии ствола скважины и коллекторских свойств продуктивных пластов. При этом раствор имеет хорошие смазывающие и антикоррозийные свойства, низкое содержание ароматических углеводородов, инертность к разбуриваемым породам, низкий показатель фильтрации, минимальное загрязнение продуктивного пласта, возможность многократного повторного использования. Раствор применяется в сложных климатических и экологических условиях Восточной Сибири, Заполярья и при морском бурении.





Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа выпускает более 60 наименований продукции, является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Волгоградской области. В прошлом году дипломантом конкурса стал другой продукт предприятия – кокс прокаленный электродный марки КЭП-2, предназначенный для алюминиевой и анодной промышленности.

В региональном конкурсе приняли участие 30 предприятий региона. право представить свою продукцию и услуги на федеральном уровне получили 29 из них. Конкурс проводился в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения».

Реклама. ООО«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

erid:4CQwVszH9pUkKyXqiqo