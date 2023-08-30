Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил уникальный продукт

Экономика 30.08.2023 14:24
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30.08.2023 14:24
Уникальная продукция Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа стала дипломантом регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Завод представил на конкурс основу бурового раствора марки ОБР-ЗА.
Новая разработка специалистов завода обеспечивает при бурении быстрое углубление, сохранение в устойчивом состоянии ствола скважины и коллекторских свойств продуктивных пластов. При этом раствор имеет хорошие смазывающие и антикоррозийные свойства, низкое содержание ароматических углеводородов, инертность к разбуриваемым породам, низкий показатель фильтрации, минимальное загрязнение продуктивного пласта, возможность многократного повторного использования. Раствор применяется в сложных климатических и экологических условиях Восточной Сибири, Заполярья и при морском бурении.
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа выпускает более 60 наименований продукции, является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Волгоградской области. В прошлом году дипломантом конкурса стал другой продукт предприятия – кокс прокаленный электродный марки КЭП-2, предназначенный для алюминиевой и анодной промышленности.
В региональном конкурсе приняли участие 30 предприятий региона. право представить свою продукцию и услуги на федеральном уровне получили 29 из них. Конкурс проводился в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения».
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