Экономика

Эмоционально и рационально. В Садах Придонья прошел тимбилдинг

Экономика 30.08.2023 15:42
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30.08.2023 15:42


«Принимая вызовы, движемся вперед». Под таким девизом в Садах Придонья состоялось корпоративное мероприятие, в котором приняли участие порядка 200 человек из разных уголков России. 
Для компании с историей тимбилдинг стал одной из важных традиций, которая играет ключевую роль в укреплении связей между сотрудниками, создании положительного окружения и стимулировании командной работы. 
Трехдневная программа корпоративного мероприятия была организована таким образом, чтобы обеспечить баланс между информационной, деловой частью и спортивно-развлекательными форматами. 
В первый день участников приветствовал  президент компании «Сады Придонья» А.П. Самохин. Он отметил, что несмотря на постоянные вызовы, с которыми сталкиваются в последнее время Сады Придонья, компания продолжает движение вперед, показывая свою устойчивость, готовность к успешной работе в новых и сложных условиях.  
–  Впитывайте дух, ценности компании, то сильное и большое, что называется Сады Придонья, – обратился к участникам А.П. Самохин. – Непростые времена приходят и уходят. Крепкие команды проходят их насквозь и идут дальше к своим целям, но только вместе.
Вся канва тимбилдинга была прошита теми примерами, которые можно перенести через «бизнес-мостик» в реальные рабочие процессы. Таким образом, играя в интеллектуальный Квиз, принимая участие в различных спортивных состязаниях команды учились слышать и слушать друг друга, настраиваться друг на друга, терпимее относиться к мнению коллег. Одним словом, начинали понимать преимущества командной игры, взаимного дополнения и интеграции как краеугольного камня эффективного решения задач в ситуации неопределенности.
Обязательная часть программы тимбилдинга выстраивалась вокруг поселка Сады Придонья, где находятся индустриальный комплекс и главное сельскохозяйственное управление компании. Экскурсионные маршруты были разработаны с таким расчетом, чтобы каждый участник смог увидеть тот объем работы, который делает компания. Сформированные в команды сотрудники коммерческой службы, приехавшие из разных городов страны, побывали на важных этапах переработки, производства, хранения выпускаемой продукции, в садах, а также на социальных объектах, реализованных силами компании. По словам участников тимбилдинга, информация, напрямую полученная от специалистов, поможет в их дальнейшей работе. 
В деловой части мероприятия состоялась конференция, с докладами перед участниками выступили первый вице-президент по производству Иван Самохин, первый вице-президент по продажам Петр Самохин, которые познакомили присутствующих с  общей ситуацией и задачами, стоящими перед компанией. Итоги конференции подвел президент компании А.П. Самохин. В своем заключительном слове он отметил, что  несмотря на то, что индустриальное производство Садов Придонья является флагманским и лучшим по совокупности факторов, компания сталкивается с разными проблемами. 
– К сожалению, сегодня нет возможности очень далеко заглядывать, как и планировать на средние сроки, – сказал А.П. Самохин. – В данный момент мы рискуем и идем в зоне полностью завязанных глаз, к локальным трудностям добавляются глобальные проблемы не экономического характера. Это ситуация, в которой находимся и те, вызовы на которые должны отвечать, чтобы завтра был рынок, потребители. Поэтому сегодня обязательно нужно пользоваться теми возможностями, которые открываются. По-другому нельзя. 
Корпоративное мероприятие прошло на очень высоком уровне, сочетая информативные, познавательные, увлекательные, и конечно, культурные программы. Как говорится, оно сработало на все цели: от эмоциональных до рациональных.
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