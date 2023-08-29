Экономика 29.08.2023 09:17
0
29.08.2023 09:17
Банк Уралсиб предлагает бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса – с возможностью регистрировать ООО, в котором учредитель и генеральный директор – разные лица. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо с назначаемым руководителем и открыть расчетный счет в банке.
Открыть ООО можно в несколько простых шагов:
• заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками;
• для назначения руководителя, заполните персональные данные назначаемого;
• для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись;
• подпишите документы при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую;
• мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в банке сразу после регистрации.
Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ. Такие же несложные алгоритмы действуют и при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП.
Те, кто зарегистрирует свой бизнес через сервис https://reg.uralsib.ru/ и откроет расчетный счет – могут стать участниками акции «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета», которая проводится с 17 июля по 30 сентября 2023 года включительно. Еще одно условие для участия в акции – оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 000 рублей за месяц в течение периода действия акции. Участники акции, выполнившие ее условия, единовременно получат 10 000 бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса (один бонус равен одному российскому рублю).
Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Открытие Private Banking в Волгограде организовал для своих клиентов вечер джаза20.09.2023 13:14
Экономика 20.09.2023 13:14
Зарплату до 190 тысяч рублей с бесплатными бургерами предлагают волгоградцам20.09.2023 08:09
Экономика 20.09.2023 08:09
ЦБ: инфляция в Волгоградской области разогналась до 5,29%19.09.2023 15:47
Экономика 19.09.2023 15:47
В ДНР выдали первую льготную ипотеку по ставке 2%19.09.2023 13:05
Экономика 19.09.2023 13:05
Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Волгограде19.09.2023 12:11
Экономика 19.09.2023 12:11
«Открытие Авто»: большинство покупателей кроссоверов пока по-прежнему предпочитают «японцев» с пробегом19.09.2023 10:55
Экономика 19.09.2023 10:55
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум до 13118 рублей19.09.2023 08:02
Экономика 19.09.2023 08:02
Астраханский завод начал отгрузку дизеля для Волгограда18.09.2023 16:52
Экономика 18.09.2023 16:52
«Где солярка?»: в Волгограде продолжают расти цены на бензин при дефиците топлива18.09.2023 10:57
Экономика 18.09.2023 10:57
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа подтвердил звание «Организация высокой социальной эффективности»18.09.2023 09:17
Экономика 18.09.2023 09:17