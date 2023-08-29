Экономика

Банк Уралсиб предлагает сервис регистрации юрлиц с назначаемым руководителем

Экономика 29.08.2023 09:17
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29.08.2023 09:17


Банк Уралсиб предлагает бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса – с возможностью регистрировать ООО, в котором учредитель и генеральный директор – разные лица. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо с назначаемым руководителем и открыть расчетный счет в банке.
Открыть ООО можно в несколько простых шагов:
• заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками;
• для назначения руководителя, заполните персональные данные назначаемого;
• для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись;
• подпишите документы при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую;
• мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в банке сразу после регистрации.
Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ. Такие же несложные алгоритмы действуют и при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП. 
Те, кто зарегистрирует свой бизнес через сервис https://reg.uralsib.ru/ и откроет расчетный счет – могут стать участниками акции «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета», которая проводится с 17 июля по 30 сентября 2023 года включительно. Еще одно условие для участия в акции – оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 000 рублей за месяц в течение периода действия акции. Участники акции, выполнившие ее условия, единовременно получат 10 000 бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса (один бонус равен одному российскому рублю). 
Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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