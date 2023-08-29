



Банк Уралсиб предлагает бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса – с возможностью регистрировать ООО, в котором учредитель и генеральный директор – разные лица. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо с назначаемым руководителем и открыть расчетный счет в банке.

Открыть ООО можно в несколько простых шагов:

• заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками;

• для назначения руководителя, заполните персональные данные назначаемого;

• для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись;

• подпишите документы при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую;

• мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в банке сразу после регистрации.

Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ. Такие же несложные алгоритмы действуют и при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП.

Те, кто зарегистрирует свой бизнес через сервис https://reg.uralsib.ru/ и откроет расчетный счет – могут стать участниками акции «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета», которая проводится с 17 июля по 30 сентября 2023 года включительно. Еще одно условие для участия в акции – оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 000 рублей за месяц в течение периода действия акции. Участники акции , выполнившие ее условия, единовременно получат 10 000 бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса (один бонус равен одному российскому рублю).

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.





Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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