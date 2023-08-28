Южный филиал ПСБ присоединился к празднованию 355-летия Камышина

Общество 28.08.2023 14:49
0
28.08.2023 14:49
ПСБ принял участие в праздновании 355 дня рождения Камышина и юбилейном XV Арбузном фестивале «Зело отменный плод!». Южный филиал банка традиционно поддерживает праздничные городские мероприятия в Камышине и выступает их активным участником.
Интерактивная площадка ПСБ разместилась в парке Топольки. Здесь гости могли проконсультироваться со специалистами банка по финансовым вопросам и принять участие в беспроигрышной викторине.
Желающих угощали мороженым и предлагали сделать моментальные фото на память о дне города и фестивале. В этом году он стал одним из самых масштабных за свою историю.
Событие собрало тысячи жителей и гостей региона из Московской, Саратовской, Астраханской и других областей.
— Команда ПСБ стала частью яркого карнавала, собравшего и объединившего талантливых, увлеченных и влюбленных в этот прекрасный город и его традиции людей. ПСБ и Камышин объединяет много совместных инициатив и проектов. Сегодня мы вместе с жителями и гостями города празднуем его юбилей и от всей души желаем Камышину счастья, добра и процветания! — отметила Роза Фискина, управляющий Южным филиалом ПСБ.
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк»
На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домики27.09.2023 17:57
Общество 27.09.2023 17:57
«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в Волгограде27.09.2023 15:53
Общество 27.09.2023 15:53
Три предприятия ТМК стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей»27.09.2023 14:38
Общество 27.09.2023 14:38
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО Волгоград27.09.2023 12:35
Общество 27.09.2023 12:35
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храм27.09.2023 11:51
Общество 27.09.2023 11:51
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусорки27.09.2023 09:52
Общество 27.09.2023 09:52
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимы27.09.2023 09:30
Общество 27.09.2023 09:30
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в Волгограде27.09.2023 09:29
Общество 27.09.2023 09:29
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспорт27.09.2023 09:19
Общество 27.09.2023 09:19
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водой26.09.2023 21:59
Общество 26.09.2023 21:59
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупцию26.09.2023 21:18
Общество 26.09.2023 21:18
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видео26.09.2023 20:29
Общество 26.09.2023 20:29
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантером26.09.2023 20:08
Общество 26.09.2023 20:08
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористами26.09.2023 18:28
Общество 26.09.2023 18:28
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять ислам26.09.2023 16:08
Общество 26.09.2023 16:08