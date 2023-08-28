Южный филиал ПСБ присоединился к празднованию 355-летия Камышина





ПСБ принял участие в праздновании 355 дня рождения Камышина и юбилейном XV Арбузном фестивале «Зело отменный плод!». Южный филиал банка традиционно поддерживает праздничные городские мероприятия в Камышине и выступает их активным участником.

Интерактивная площадка ПСБ разместилась в парке Топольки. Здесь гости могли проконсультироваться со специалистами банка по финансовым вопросам и принять участие в беспроигрышной викторине.

Желающих угощали мороженым и предлагали сделать моментальные фото на память о дне города и фестивале. В этом году он стал одним из самых масштабных за свою ис­торию.

Событие собрало тысячи жителей и гостей региона из Московско­й, Саратовской, Астраханской и других областей.

— Команда ПСБ стала частью яркого карнава­ла, собравшего и объединившего талантливых, увлеченных и влюбленных в этот прекрасный город и его традиции людей. ПСБ и Камышин объединяет много совместных инициатив и проектов. Сегодня мы вместе с жителями и гостями города празднуем его юбилей и от всей души желаем Камышину счастья, добра и процветания! — отметила Роза Фискина, управляющий Южным филиалом ПСБ.

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