Телеком

В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегах

Телеком 28.08.2023 16:14
0
28.08.2023 16:14


В Волгограде представили первый бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград». Аудиогид является частью цифрового проекта, направленного на поддержку круизного туризма в регионах России , и в формате мини-спектакля расскажет о жизни на волжских берегах. Аудиогид начинается с пристани речного порта на Центральной набережной и сопроводит туристов и жителей региона на речных прогулках по Волге. 
Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Волгоград», бесплатно доступный абонентам всех операторов в приложении МТС Live, состоит из трех популярных водных маршрутов общей продолжительностью около часа. Гости региона и волгоградцы смогут полюбоваться с воды на сердце города, посетить величественную Волжскую ГЭС и окунуться в историю по пути к знаменитому Волго-Донскому каналу. Аудиогид представляет собой мини-спектакль с актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в воспоминания путешественников и поэтов и передающими атмосферу различных исторических эпох. Аудиоспектакль озвучила известная волгоградская радиоведущая и автор подкастов Ирина Юркова.
— Отдых в Волгограде неразрывно связан с Волгой. Только за последние 3 года, по нашим данным, летний турпоток среди туристов, приезжающих в регион более чем на 1-2 дня, вырос на 32%. При этом длительность пребывания туристов в Волгограде увеличивается:если раньше преобладало число экскурсантов, предпочитающих однодневные туры без ночевок, то в период с 2021 по 2023 год туристы стали чаще приезжать к нам на несколько дней. К 434-летию нашего города-героя мы запускаем бесплатный аудиоспектакль о жизни на волжских берегах, который мы создавали вместе с местными жителями и краеведами, это помогло максимально отразить колорит и особенности маршрута. Уверена, что цифровые помощники помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

— Регион продолжает укреплять позиции центра туристической привлекательности – отрасль туризма одна из перспективных точек роста экономики региона. Более миллиона туристов посетили Волгоградскую область с начала 2023 года – это на 10% больше аналогичного периода 2022-го. Особой популярностью в летний сезон пользуется круизный туризм – один из приоритетных видов для нашего города на Великой Реке. Благодаря созданию интерактивного аудиогида «Волжские истории: Волгоград» у туристов и жителей появилась еще одна возможность для интересного и познавательного отдыха на Волге. Реализация подобных социально значимых проектов всегда находит поддержку в нашем регионе, — отмечает Марина Оголева, начальник управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
28.08.2023 09:15
Телеком 28.08.2023 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2023 15:58
Телеком 25.08.2023 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.08.2023 18:21
Телеком 24.08.2023 18:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2023 11:34
Телеком 18.08.2023 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.08.2023 17:31
Телеком 17.08.2023 17:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2023 18:21
Телеком 16.08.2023 18:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.08.2023 08:46
Телеком 14.08.2023 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2023 14:27
Телеком 11.08.2023 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2023 12:02
Телеком 11.08.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.08.2023 15:02
Телеком 10.08.2023 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.08.2023 13:56
Телеком 03.08.2023 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2023 15:20
Телеком 02.08.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2023 11:55
Телеком 02.08.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2023 16:29
Телеком 28.07.2023 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2023 11:44
Телеком 28.07.2023 11:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:35
У «книгочеев» из волгоградской ИК-9 отобрали 26 граммов радостиСмотреть фотографии
17:21
Ростовчанка с выдуманным ребенком провернула аферу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
Бочаров обсудил с силовиками безопасность волгоградцев с 1 по 10 сентябряСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегахСмотреть фотографии
15:30
Волгоградский выпускник избежит колонии после нападения на одноклассницу с ножомСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде часть АЗС по-прежнему встречают водителей пустыми колонкамиСмотреть фотографии
14:54
Индекс букета к 1 сентября вырос за год в полтора разаСмотреть фотографии
14:49
Южный филиал ПСБ присоединился к празднованию 355-летия КамышинаСмотреть фотографии
14:11
В Волжском в драке убили 30-летнего мужчину у караоке-бараСмотреть фотографии
13:09
Столб черного дыма у Волги напугал волгоградцевСмотреть фотографии
12:40
Более 170 волгоградских нефтепереработчиков приняли участие в конкурсе на звание «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:35
Глава СКР Бастрыкин осчастливил 20-летнюю жительницу ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Бочаров выгнал замов, глав городов и сел на линейки 1 СентябряСмотреть фотографии
11:29
В Волжском похоронили погибшего музыканта Артема Максюту с позывным «Отличник»Смотреть фотографии
11:28
«Дотронуться до звезды»: парад звезд на красной дорожке в Волгограде вызвал ажиотажСмотреть фотографии
11:06
Волгоградка отсудила у ООО «Оникс» полмиллиона за пробивший ей голову горшокСмотреть фотографии
10:33
В Волжском водитель Geely сбил ребенка и скрылся с места аварииСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом 85-летняя бабушка лишилась любимой газеты из-за уволившихся почтальоновСмотреть фотографии
10:20
Под Волгоградом ВАЗ-2112 опрокинулся в реку АксайСмотреть фотографии
09:57
Ночной пожар рядом со школой №30 в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полценыСмотреть фотографии
08:38
Денис Клявер в розовом выступил в Камышине на дне городаСмотреть фотографии
08:20
«Пропал по дороге к маме»: в Волгограде ищут 43-летнего мужчину со шрамомСмотреть фотографии
08:00
Все-таки она сгорела: в Волгограде ночью полыхнула свалка около школы №30Смотреть фотографии
21:29
В Волгограде 28 августа прогремят грозыСмотреть фотографии
20:46
«Должны были забирать»: «Ротор» сыграл вничью с «Динамо» из Брянска - 1:1Смотреть фотографии
19:57
В Волгограде по красной дорожке прошли звезды кино и театраСмотреть фотографии
19:27
Волгоградский профессор Ирина Максимова – о риске дефолта, сколько будет стоить доллар и почему нужно тратить деньгиСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде в третий раз провалился аукцион на реконструкцию НЭТ за полмиллиардаСмотреть фотографии
17:31
Умирающую мать троих детей откачали в скорой врачи больницы ФишераСмотреть фотографии
 