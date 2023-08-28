В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегах





В Волгограде представили первый бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград». Аудиогид является частью цифрового проекта, направленного на поддержку круизного туризма в регионах России , и в формате мини-спектакля расскажет о жизни на волжских берегах. Аудиогид начинается с пристани речного порта на Центральной набережной и сопроводит туристов и жителей региона на речных прогулках по Волге.

Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Волгоград», бесплатно доступный абонентам всех операторов в приложении МТС Live, состоит из трех популярных водных маршрутов общей продолжительностью около часа. Гости региона и волгоградцы смогут полюбоваться с воды на сердце города, посетить величественную Волжскую ГЭС и окунуться в историю по пути к знаменитому Волго-Донскому каналу. Аудиогид представляет собой мини-спектакль с актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в воспоминания путешественников и поэтов и передающими атмосферу различных исторических эпох. Аудиоспектакль озвучила известная волгоградская радиоведущая и автор подкастов Ирина Юркова.

— Отдых в Волгограде неразрывно связан с Волгой. Только за последние 3 года, по нашим данным, летний турпоток среди туристов, приезжающих в регион более чем на 1-2 дня, вырос на 32%. При этом длительность пребывания туристов в Волгограде увеличивается:если раньше преобладало число экскурсантов, предпочитающих однодневные туры без ночевок, то в период с 2021 по 2023 год туристы стали чаще приезжать к нам на несколько дней. К 434-летию нашего города-героя мы запускаем бесплатный аудиоспектакль о жизни на волжских берегах, который мы создавали вместе с местными жителями и краеведами, это помогло максимально отразить колорит и особенности маршрута. Уверена, что цифровые помощники помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.





— Регион продолжает укреплять позиции центра туристической привлекательности – отрасль туризма одна из перспективных точек роста экономики региона. Более миллиона туристов посетили Волгоградскую область с начала 2023 года – это на 10% больше аналогичного периода 2022-го. Особой популярностью в летний сезон пользуется круизный туризм – один из приоритетных видов для нашего города на Великой Реке. Благодаря созданию интерактивного аудиогида «Волжские истории: Волгоград» у туристов и жителей появилась еще одна возможность для интересного и познавательного отдыха на Волге. Реализация подобных социально значимых проектов всегда находит поддержку в нашем регионе, — отмечает Марина Оголева, начальник управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.