В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегах

Телеком 28.08.2023 16:14
0
28.08.2023 16:14
В Волгограде представили первый бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград». Аудиогид является частью цифрового проекта, направленного на поддержку круизного туризма в регионах России , и в формате мини-спектакля расскажет о жизни на волжских берегах. Аудиогид начинается с пристани речного порта на Центральной набережной и сопроводит туристов и жителей региона на речных прогулках по Волге.
Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Волгоград», бесплатно доступный абонентам всех операторов в приложении МТС Live, состоит из трех популярных водных маршрутов общей продолжительностью около часа. Гости региона и волгоградцы смогут полюбоваться с воды на сердце города, посетить величественную Волжскую ГЭС и окунуться в историю по пути к знаменитому Волго-Донскому каналу. Аудиогид представляет собой мини-спектакль с актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в воспоминания путешественников и поэтов и передающими атмосферу различных исторических эпох. Аудиоспектакль озвучила известная волгоградская радиоведущая и автор подкастов Ирина Юркова.
— Отдых в Волгограде неразрывно связан с Волгой. Только за последние 3 года, по нашим данным, летний турпоток среди туристов, приезжающих в регион более чем на 1-2 дня, вырос на 32%. При этом длительность пребывания туристов в Волгограде увеличивается:если раньше преобладало число экскурсантов, предпочитающих однодневные туры без ночевок, то в период с 2021 по 2023 год туристы стали чаще приезжать к нам на несколько дней. К 434-летию нашего города-героя мы запускаем бесплатный аудиоспектакль о жизни на волжских берегах, который мы создавали вместе с местными жителями и краеведами, это помогло максимально отразить колорит и особенности маршрута. Уверена, что цифровые помощники помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
— Регион продолжает укреплять позиции центра туристической привлекательности – отрасль туризма одна из перспективных точек роста экономики региона. Более миллиона туристов посетили Волгоградскую область с начала 2023 года – это на 10% больше аналогичного периода 2022-го. Особой популярностью в летний сезон пользуется круизный туризм – один из приоритетных видов для нашего города на Великой Реке. Благодаря созданию интерактивного аудиогида «Волжские истории: Волгоград» у туристов и жителей появилась еще одна возможность для интересного и познавательного отдыха на Волге. Реализация подобных социально значимых проектов всегда находит поддержку в нашем регионе, — отмечает Марина Оголева, начальник управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.
Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полцены28.08.2023 09:15
Телеком 28.08.2023 09:15
Пять онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергией25.08.2023 15:58
Телеком 25.08.2023 15:58
Tele2 приглашает отправиться в путешествие по России24.08.2023 18:21
Телеком 24.08.2023 18:21
Билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»18.08.2023 11:34
Телеком 18.08.2023 11:34
Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета и цифрового ТВ бесплатными17.08.2023 17:31
Телеком 17.08.2023 17:31
Волгоградское озеро вошло в топ мест по посещению во время цветения лотосов в стране16.08.2023 18:21
Телеком 16.08.2023 18:21
Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходит14.08.2023 08:46
Телеком 14.08.2023 08:46
Beeline cloud бесплатно обучит IT-специалистов11.08.2023 14:27
Телеком 11.08.2023 14:27
Голосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персонала11.08.2023 12:02
Телеком 11.08.2023 12:02
В комплекте выгоднее: популярные модели смартфонов по специальной цене стали доступны в билайне10.08.2023 15:02
Телеком 10.08.2023 15:02
Beeline cloud: бизнесу стало доступно построение масштабных корпоративных хранилищ03.08.2023 13:56
Телеком 03.08.2023 13:56
Билайн разработал систему, сокращающую время на отработку аварий и сбоев на сети в 3 раза02.08.2023 15:20
Телеком 02.08.2023 15:20
Волгоград вошел в топ-3 регионов по числу фишинговых атак на интернет-пользователей02.08.2023 11:55
Телеком 02.08.2023 11:55
Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона28.07.2023 16:29
Телеком 28.07.2023 16:29
Tele2 предлагает своим клиентам заправляться по выгодной цене28.07.2023 11:44
Телеком 28.07.2023 11:44