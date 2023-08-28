Более 170 волгоградских нефтепереработчиков приняли участие в конкурсе на звание «Лучший по профессии»
Экономика 28.08.2023 12:40
0
28.08.2023 12:40
Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» собрал на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа более 170 участников.
В конкурсе принимают участие представители шести основных рабочих профессий НПЗ - операторы технологических установок, операторы товарные, лаборанты химического анализа, машинисты технологических насосов, машинисты компрессорных установок и спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования.
Традиционные этапы конкурса по проверке теоретических знаний и практического задания пополнились в этом году VR- этапом, который проходит в недавно открытом многофункциональном центре обучения и повышения квалификации персонала, оборудованном специальными VR-тренажерами.
В рамках этого этапа участники выполнили соответствующее своей профессии VR-упражнение, имитирующее ту или иную производственную задачу. Например, обход оборудования, прием смены, работы на высоте.
Награждение лучших состоялось в эту пятницу. Победителями в своих номинациях стали 24 нефтепереработчика. В основной номинации конкурса – «Оператор технологических установок» 1 место заняло звено Вадима Шевченко и Андрея Пристаевыча. По словам операторов, одним из главнейших условий для победы является уверенность в своем товарище и слаженные действия звена. Для Вадима 1 место стало символичным, ведь на заводе он работает ровно 10 лет.
Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
erid:4CQwVszH9pUkKkDQpiK
Волгоградские работодатели задолжали сотрудникам 11,5 миллиона27.08.2023 07:32
Экономика 27.08.2023 07:32
Банки повышают ставки по накопительным счетам25.08.2023 16:15
Экономика 25.08.2023 16:15
Новый цифровой инструмент внедрен на производстве Волгоградским НПЗ ЛУКОЙЛа25.08.2023 12:46
Экономика 25.08.2023 12:46
Мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России25.08.2023 11:43
Экономика 25.08.2023 11:43
Облкомсельхоз планирует накормить волгоградским зерном Бангладеш, Ливию и Йемен25.08.2023 09:54
Экономика 25.08.2023 09:54
«Красный Октябрь» улучшает условия труда25.08.2023 09:34
Экономика 25.08.2023 09:34
В Волгограде и области куры подорожали на 4% за неделю24.08.2023 13:48
Экономика 24.08.2023 13:48
Налоговики озвучили волгоградцам список платежей в срок до 28 августа24.08.2023 09:27
Экономика 24.08.2023 09:27
«Да вы с ума посходили?»: в Волгоградской области АИ-98 за неделю подорожал почти на полтора рубля24.08.2023 08:03
Экономика 24.08.2023 08:03
В июле на покупку новых автомобилей в РФ потратили рекордную за два года сумму денег23.08.2023 13:57
Экономика 23.08.2023 13:57
В УФНС волгоградцам напомнили о дедлайне по отчетам и декларациям22.08.2023 19:52
Экономика 22.08.2023 19:52
Первый цех завода нержавеющего проката в Волгоградской области откроют в 2025 году22.08.2023 10:54
Экономика 22.08.2023 10:54
Определены самые «ипотечные» российские регионы22.08.2023 10:25
Экономика 22.08.2023 10:25
Еще и подешевел: на АЗС в Волгограде появился бензин всех марок21.08.2023 14:01
Экономика 21.08.2023 14:01
Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествие21.08.2023 12:28
Экономика 21.08.2023 12:28