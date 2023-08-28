



Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» собрал на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа более 170 участников.

В конкурсе принимают участие представители шести основных рабочих профессий НПЗ - операторы технологических установок, операторы товарные, лаборанты химического анализа, машинисты технологических насосов, машинисты компрессорных установок и спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования.

Традиционные этапы конкурса по проверке теоретических знаний и практического задания пополнились в этом году VR- этапом, который проходит в недавно открытом многофункциональном центре обучения и повышения квалификации персонала, оборудованном специальными VR-тренажерами.





В рамках этого этапа участники выполнили соответствующее своей профессии VR-упражнение, имитирующее ту или иную производственную задачу. Например, обход оборудования, прием смены, работы на высоте.

Награждение лучших состоялось в эту пятницу. Победителями в своих номинациях стали 24 нефтепереработчика. В основной номинации конкурса – «Оператор технологических установок» 1 место заняло звено Вадима Шевченко и Андрея Пристаевыча. По словам операторов, одним из главнейших условий для победы является уверенность в своем товарище и слаженные действия звена. Для Вадима 1 место стало символичным, ведь на заводе он работает ровно 10 лет.

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