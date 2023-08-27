Происшествия 27.08.2023 12:14
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27.08.2023 12:14
Больной пассажир, из-за которого рейс Москва-Минеральные воды экстренно приземлился сегодня, 27 августа, в аэропорту Волгограда, передан медикам. Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского аэропорта, в 11-30 самолет вылетел в аэропорт назначения – в Минводы. По данным облздрава, 54-летни мужчина госпитализирован в реанимацию волгоградской больницы №25. Его состояние оценивается как тяжелое.
Напомним, ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево)-Минводы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда 27 августа в 9-58 ч. по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
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