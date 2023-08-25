



Специалистами НПЗ успешно внедрена цифровая система поддержки решений по управлению технологическим процессом.

Система ЭКОНС связывает производство с экономикой и рассчитывает оптимальный путь по выстраиванию производственного процесса для получения максимально возможного эффекта. Она учитывает конъюнктуру рынка, загрузку установок, объемы производства и визуализирует итоговый результат для каждого технологического процесса в режиме онлайн.

Отслеживая ключевые производственные показатели и характеристики получаемой продукции на экранах эффективности ЭКОНС,ответственные специалисты центра управления производством принимают решение, как вести процесс нефтепереработки максимально эффективно. Также любой специалист завода может в режиме онлайн оценить эффективность работы того или иного объекта.

Как отмечают на предприятии, управление всеми производственными процессами осуществляется из Центра управления производством ответственными специалистами. Это позволяет сократить время принятия решений и скоординировать в одном месте силы всего завода. Система ЭКОНС позволит сделать этот процесс еще эффективнее.

Отметим, что промышленные предприятия Волгоградской области в 2022 году направили на внедрение информационных технологий около 2 млрд рублей. В приоритете - российские решения в сфере IT. Новые технологии позволяют более эффективно контролировать, анализировать, принимать оперативные решения в онлайн-режиме, что ведёт к повышению производительности.