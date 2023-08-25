«Красный Октябрь» улучшает условия труда

Экономика 25.08.2023 09:34
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25.08.2023 09:34
Металлургический завод «Красный Октябрь» обновляет кровлю, систему освещения и остекление в цеховых помещениях в рамках программы по улучшению условий труда на предприятии. Всего за шесть месяцев 2023 года было смонтировано более 30 тыс. кв. м кровли и 14 тыс. кв. м остекления.
Новая металлическая крыша была возведена на площади более семи тыс. кв. м в отделении горячего проката и проката тонкого листа листопрокатного цеха (ЛПЦ). Общая площадь обновленной мягкой кровли составила свыше 24 тыс. кв. м. Работа шла в бытовых помещениях и здании цеха отделки металлопроката (ЦОМП), на участках разделения воздуха и компрессии кислорода теплосилового цеха (ТСЦ), в цехе отделки листового проката (ЦОЛП) и в других помещениях. До конца года запланирован ремонт еще в нескольких цехах предприятия.
Одновременно ведется установка новых современных светильников и замена остекления в производственных подразделениях. Это позволит обеспечить качественное освещение и поддержание оптимальной температуры внутри цехов.
Предприятие инвестирует в улучшение условий труда в рамках заводской программы, реализация которой началась в 2022 году.
– В прошлом году мы заменили свыше 27 тыс. кв. м кровли и почти 1,5 тыс. кв. м остекления. За первые шесть месяцев этого года эти показатели уже составили 31 тыс. кв. м и 14 тыс. кв. м соответственно, – рассказывает начальник управления капитального строительства «Красного Октября» Павел Камчатников.
Начиная с января текущего года специальные стеклопакеты установлены в зданиях цеха фасонного литья, цеха контрольных испытаний и на складе ферросплавов. В настоящее время идут работы в травильном отделении ЛПЦ, ЦОМП и ЦОЛП.
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