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Tele2 приглашает отправиться в путешествие по России

Телеком 24.08.2023 18:21
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24.08.2023 18:21


Оператор создал тревел-гид с интересными местами России и собрал достопримечательности от Владивостока до Сочи, добавив специальные офферы для абонентов. Во всех местах Tele2 обеспечила высокое качество связи, чтобы даже в отдаленных точках путешественники могли оставаться на связи с близкими.
На основе данных big data Tele2 проанализировала турпоток внутри страны и выявила рост популярности внутреннего туризма. Оператор отмечает, что в этом году с января по июнь на 8% увеличилось количество путешествующих россиян в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Tele2 определила: основная цель туристов – получение нового культурного опыта и посещение интересных достопримечательностей. 
Поддерживая стремление своих клиентов к путешествиям по России, Tele2 запускает тревел-гид для тех, кто все видел и кого сложно удивить. Оператор подготовил подборку необычных и красивых мест в более чем 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых Уральский Марс, историческая фабрика в современном формате в Ярославле, водопад «Пасть дракона» в Краснодарском крае. Кроме того, Tele2 предлагает выбор неординарных развлечений и специальных маршрутов для путешественников: дог-трекинг в Шерегеше, парусные гонки на Селигере, путешествие на велосипеде по Куршской косе и сэндбординг в Подмосковье. 
Изучить места притяжения, туристические направления и выбрать точку для своего путешествия можно на сайте проекта. Чтобы искатели приключений могли делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в режиме реального времени, во всех местах оператор обеспечил связь и стабильный интернет. Для своих клиентов Tele2 подготовила специальные предложения на активности: скидки на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы.
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