



85-летняя жительница села Ивановка Светлоярского района Волгоградской области Клавдия Семеновна Привалова пожаловалась в редакцию V102.RU на то, что ее лишили любимой газеты из-за проблем в местном почтовом отделении. 85-летняя жительница села Ивановка Светлоярского района Волгоградской области Клавдия Семеновна Привалова пожаловалась в редакцию V102.RU на то, что ее лишили любимой газеты из-за проблем в местном почтовом отделении.

– Я десятки лет выписываю нашу районку, газету «Восход», там печатают программу телевидения, но теперь я не знаю, что делать, – едва не плакала Клавдия Семеновна в трубку. – У нас беда с почтальонами. Им снизили зарплату чуть ли не в два раза – и они уволились. Так что носить газеты некому. – Я десятки лет выписываю нашу районку, газету «Восход», там печатают программу телевидения, но теперь я не знаю, что делать, – едва не плакала Клавдия Семеновна в трубку. – У нас беда с почтальонами. Им снизили зарплату чуть ли не в два раза – и они уволились. Так что носить газеты некому.

По словам бабушки, жителям села предлагают самим ходить на почту за корреспонденцией, квитанциями и газетами. По словам бабушки, жителям села предлагают самим ходить на почту за корреспонденцией, квитанциями и газетами.

– А я еле хожу с костылем. До почты мне просто не дойти, – жалуется пенсионерка. – Пенсию мне приносят, а газету нет. Соцработник приходит, но у нее тоже не получается захватить газету, потому что почта работает по несколько дней и часов в неделю. – А я еле хожу с костылем. До почты мне просто не дойти, – жалуется пенсионерка. – Пенсию мне приносят, а газету нет. Соцработник приходит, но у нее тоже не получается захватить газету, потому что почта работает по несколько дней и часов в неделю.

Редакция V102.RU обратилась с запросом в УФПС Волгоградской области с просьбой пояснить, можно ли решить проблему Клавдии Семеновны и приносить ей ее любимую газету? Редакция V102.RU обратилась с запросом в УФПС Волгоградской области с просьбой пояснить, можно ли решить проблему Клавдии Семеновны и приносить ей ее любимую газету?

В ведомстве, ознакомившись с ситуацией, принесли извинения клиентам почтового отделения 404187 в селе Ивановка Светлоярского района. В ведомстве, ознакомившись с ситуацией, принесли извинения клиентам почтового отделения 404187 в селе Ивановка Светлоярского района.

– Мы считаем недопустимым, когда подписчику не доставляют на дом оформленное издание. Мы обязательно доставим свежий номер газеты Клавдии Семеновне. Доставку изданий начальник почтамта взяла на личный контроль, – говорится в ответе регионального управления Почты России. – Мы считаем недопустимым, когда подписчику не доставляют на дом оформленное издание. Мы обязательно доставим свежий номер газеты Клавдии Семеновне. Доставку изданий начальник почтамта взяла на личный контроль, – говорится в ответе регионального управления Почты России.

Здесь также добавили, что в настоящее время в почтовом отделении открыты вакансии начальника отделения и почтальона, и клиентов пока обслуживают сотрудники почтамта. Здесь также добавили, что в настоящее время в почтовом отделении открыты вакансии начальника отделения и почтальона, и клиентов пока обслуживают сотрудники почтамта.

– Наша служба подбора персонала активно ищет кандидатов на свободные должности. Мы временно изменили график работы – отделение работает в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. Как только к работе приступят новые сотрудники, отделение вернется к прежнему графику, – заверили в ведомстве. – Наша служба подбора персонала активно ищет кандидатов на свободные должности. Мы временно изменили график работы – отделение работает в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. Как только к работе приступят новые сотрудники, отделение вернется к прежнему графику, – заверили в ведомстве.