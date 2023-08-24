В Волгограде первоклассникам помогут собраться в школу





В преддверии нового учебного года в Волгограде родителям, чьи дети идут в первый класс, помогут со сборами в школу. Кроме того, в рамках акции «Собери ребенка в школу», компания РУСАЛ инвестирует средства в обновление материальной базы и улучшение инфраструктуры образовательных учреждений.

Будущим первоклассникам вручат сертификаты для приобретения школьных принадлежностей и других необходимых вещей. Эта программа реализуется третий год, и в этом году ее участниками станут более 3,6 тысяч семей.

– Мы уделяем большое внимание развитию не только наших сотрудников, но и будущих профессионалов, которые ещё только начинают свой путь к тому, чтобы стать высококлассными специалистами. В этом смысле поддержка первоклассников – первый уровень нашей системной работы в этом направлении. Начало школьной жизни – это всегда волнительный и важный момент не только для самих первоклассников, но и для их семей. И мы надеемся, что наша помощь позволит ребятам начать школьную жизнь со всем необходимым и в отличном настроении, – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Традиции поддержки и развития социальной инфраструктуры в городах ответственности РУСАЛа заложил еще в начале нулевых основатель компании Олег Дерипаска. Для школьников также будут организованы инженерные кружки и квесты, экскурсии на производственные площадки и профориентационные уроки, талантливым ребятам будет оказана помощь в участии в чемпионатах профессионального мастерства.

Кроме того, проекты компании помогают школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по физике, химии и математике. С 2012 года проходит олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» – научный конкурс для школьников, интересующихся естественными и точными науками, призеры и победители которой получают дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры.