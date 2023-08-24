В Волгограде первоклассникам помогут собраться в школу

Общество 24.08.2023 13:57
0
24.08.2023 13:57
В преддверии нового учебного года в Волгограде родителям, чьи дети идут в первый класс, помогут со сборами в школу. Кроме того, в рамках акции «Собери ребенка в школу», компания РУСАЛ инвестирует средства в обновление материальной базы и улучшение инфраструктуры образовательных учреждений.
Будущим первоклассникам вручат сертификаты для приобретения школьных принадлежностей и других необходимых вещей. Эта программа реализуется третий год, и в этом году ее участниками станут более 3,6 тысяч семей.
– Мы уделяем большое внимание развитию не только наших сотрудников, но и будущих профессионалов, которые ещё только начинают свой путь к тому, чтобы стать высококлассными специалистами. В этом смысле поддержка первоклассников – первый уровень нашей системной работы в этом направлении. Начало школьной жизни – это всегда волнительный и важный момент не только для самих первоклассников, но и для их семей. И мы надеемся, что наша помощь позволит ребятам начать школьную жизнь со всем необходимым и в отличном настроении, – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.
Традиции поддержки и развития социальной инфраструктуры в городах ответственности РУСАЛа заложил еще в начале нулевых основатель компании Олег Дерипаска. Для школьников также будут организованы инженерные кружки и квесты, экскурсии на производственные площадки и профориентационные уроки, талантливым ребятам будет оказана помощь в участии в чемпионатах профессионального мастерства.
Кроме того, проекты компании помогают школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по физике, химии и математике. С 2012 года проходит олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» – научный конкурс для школьников, интересующихся естественными и точными науками, призеры и победители которой получают дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры.
Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Волгограде24.08.2023 17:02
Общество 24.08.2023 17:02
Резвящихся крыс рядом с многоэтажкой сняли на видео волгоградцы24.08.2023 16:38
Общество 24.08.2023 16:38
Бюст Отара Джангишерашвили открыли 24 августа в Волгограде24.08.2023 16:10
Общество 24.08.2023 16:10
Волгоградская область выполняет госсзадачу по продовольственной безопасности24.08.2023 15:52
Общество 24.08.2023 15:52
Синоптики: грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область24.08.2023 14:42
Общество 24.08.2023 14:42
На приеме у губернатора волгоградцам пообещали пещеры и газ вместо дров24.08.2023 12:22
Общество 24.08.2023 12:22
В Краснооктябрьском районе подключили новый водопроводный узел24.08.2023 11:14
Общество 24.08.2023 11:14
«Хватит нас динамить!»: в волгоградском общежитии жильцов бьет током из-за текущего стояка24.08.2023 09:10
Общество 24.08.2023 09:10
РПН: в Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 6877 человек24.08.2023 08:20
Общество 24.08.2023 08:20
Авиалесоохрана: за три дня в волгоградских лесах потушили три крупных пожара23.08.2023 21:53
Общество 23.08.2023 21:53
В центре Волгограда за забором нареставрируют на 15 миллионов рублей23.08.2023 21:36
Общество 23.08.2023 21:36
В Волгограде 50 детей участников СВО получили подарки ко Дню знаний23.08.2023 19:51
Общество 23.08.2023 19:51
«Ей там не место»: чиновников вынуждают попрощаться с вечной свалкой на ул. Полины Осипенко23.08.2023 19:41
Общество 23.08.2023 19:41
Две школы в Волгоградской области вошли в топ-20 лучших на юге России23.08.2023 19:01
Общество 23.08.2023 19:01
Новые мусоровозы-компасы выйдут на уборку волгоградских дворов с плотной застройкой23.08.2023 14:51
Общество 23.08.2023 14:51