В Краснооктябрьском районе подключили новый водопроводный узел





Новый водопроводный узел диаметром 400 мм смонтировали на уже существующем участке водопровода по ул. Менделеева. Врезку трех задвижек произвели в процессе работ по технологическому присоединению новых потребителей.

На участке работала бригада из четырех человек. Для выполнения задач она задействовала специальную технику: аварийно-ремонтную машину, мотопомпы, трактор с приспособлением для откачки и устройство для вакуумной очистки колодца (илосос).

– К уже существующему водоводу был подведен новый участок общей протяженностью 148 метров. Новый водопроводный узел смонтирован из современных, высокопрочных материалов, которые значительно увеличивают срок эксплуатации всего водовода. Система новой запорной арматуры в целом повышает надежность работы объекта, который обеспечивает ресурсом свыше 3700 человек, проживающих в этой части Краснооктябрьского района, и ряд социально значимых учреждений, – рассказал начальник управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кибирев.

Отметим, что благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов работы были завершены раньше графика. В ближайшее время будет восстановлено благоустройство прилегающей территории.