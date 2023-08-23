Новые мусоровозы-компасы выйдут на уборку волгоградских дворов с плотной застройкой

Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам ковровой бомбардировки Сталинграда23.08.2023 11:55
Решающее заседание по делу о геноциде сталинградцев началось в Волгограде23.08.2023 10:10
Бочаров 23 августа почтит память жертв чудовищной бомбардировки Сталинграда23.08.2023 09:04
Под Волгоградом военные принудительно посадили БпЛА23.08.2023 08:53
МЧС: в Волгоградской области за три месяца утонули 48 человек23.08.2023 07:41
Во Фролово похоронили 25-летнего контрактника Александра Разумовского22.08.2023 21:43
Всего хватает: торговая сеть в Волгограде показала полные закрома еды22.08.2023 21:04
В Камышине на арбузном фестивале вводят сухой закон22.08.2023 17:20
Половина предпринимателей ЮФО считают, что ситуация с бизнесом стала легче или не изменилась22.08.2023 17:04
«Сколько можно нервы мотать?»: в Волгограде на конечной автобуса №109 собрались толпы дачников22.08.2023 16:25
ЦГМС: в Волгоградской области из-за дождей до +28 понизится температура22.08.2023 16:24
Крупная компания в Волгоградской области предлагает привлекательные вакансии22.08.2023 16:01
«Сделать предстоит еще многое»: в Волгограде оценили успехи нового регоператора22.08.2023 15:41
В Волгограде состоялось заседание Экологического совета, в котором приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, органов местного самоуправления, Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области», управления Роспотребнадзора, прокуратуры и природоохранных...