Общество

Новые мусоровозы-компасы выйдут на уборку волгоградских дворов с плотной застройкой

Общество 23.08.2023 14:51
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23.08.2023 14:51


Новые компактные и маневренные мусоровозы доставлены в Волгоград региональным оператором по обращению с ТКО «ЭкоЦентр». На уборку городских дворов с узкими проездами новая спецтехника выйдет уже в эти выходные.
От привычных мусоровозов новые спецмашины отличают уменьшенные габариты. Дополнительное преимущество этой техники – высокий коэффициент прессования и тишина при погрузке. В Волгоград уже доставлены 3 единицы такой техники, в ближайшие дни прибудут еще 4 такие машины.
Мини-мусоровозы будут работать во всех районах Волгограда на труднодоступных участках – с плотной застройкой, на территориях с высокой запаркованностью, в дворах с узкими проездами.
– Новая спецтехника отечественного производства, – комментирует директор Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр» Владимир Шило. – Характеристики этих мусоровозов адаптированы производителями специально для городских условий. Это первые подобные машины в автопарке компании.
Напомним, ежедневно в плановом вывозе отходов по городу задействовано порядка 80 единиц техники, в ликвидации свалочных очагов – еще 70 машин тяжелой спецтехники – ломовозы, самосвалы, погрузчики. В муниципальных образованиях уборку производят прежние порядные организации по привычным для населения графикам – отходы транспортируют 150 мусоровозов.

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