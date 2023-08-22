День шахтера в Котельниково отметили музыкой, салютом и наградами





Восемнадцатое августа для жителей Котельниково стал одним из самых приятных дней в году. В честь Дня шахтера и 22-летия компании ЕвроХим на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината прошли торжественные церемонии награждения за достигнутые успехи, профессионализм, трудолюбие и упорство передовиков производства. Почетными грамотами, благодарностями, премиями и ценными подарками отмечены заслуги порядка 200 работников предприятия.





Рабочий день начался с лучших хитов рок-музыки в живом исполнении кавер-группы. Тепла и веселья добавил любимый всем коллективом персонаж – медведь Сильва, названный так в честь сильвинита – главного сокровища Гремячинского месторождения калийных солей. Самые яркие эмоции и отличное настроение виновники торжества запечатлели на память в необычной фотокабине.

- Нашему предприятию исполнилось 17 лет - время юности, расцвета, уверенности в своих силах, смелости в осуществлении даже самых смелых планов, и достижения нашего коллектива – лучшее тому доказательство. В этом году мы запустили второй скиповой ствол и выдали через оба ствола более 4,5 миллионов тонн руды. Мы произвели первый миллион тонн хлорида калия и осуществили первую отгрузку гранулированной продукции. Примите, уважаемые коллеги, мою благодарность за ваше мастерство, ответственность и стремление к покорению новых высот, - поздравил коллег исполнительный директор Евгений Сахаров.

С достижениями сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили почетные гости - директор по персоналу Минерально-химической компании ЕвроХим Екатерина Серебреникова, глава Дивизиона Горнорудный Группы ЕвроХим Роман Филиппов, руководитель департамента по работе с персоналом Дивизиона Горнорудный Михаил Лебедев, заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Андрей Кривов.

Торжественная атмосфера, улыбки и прекрасное настроение не покидали коллектив до конца рабочего дня. А вечером вместе с семьями сотрудники Гремячинского ГОКа еще раз поздравили друг друга и свое предприятие под звездами салюта на главной площади города Котельниково, где всем котельниковцам свои лучшие песни подарила звезда эстрады – группа 5sta Family.



