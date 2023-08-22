



17% жителей Южного федерального округа отметили, что за последние два года в России стало легче вести свой бизнес. Главными факторами поддержки бизнеса большинство называет помощь государства и наличие свободных ниш из-за ухода иностранных компаний, а главными препятствиями для предпринимательства — слабо прогнозируемую ситуацию в экономике и отсутствие стартового капитала. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

У 12% опрошенных россиян есть собственный бизнес (из них 1% ведут больше одного собственного дела). 16% раньше занимались бизнесом, но потом закрыли его. 72% никогда не вели собственный бизнес.

13% полагают, что вести свой бизнес в России за последние два года стало легче (11% скорее да, 2% определенно да). По мнению 38%, в последние два года вести бизнес в России не стало легче (24% скорее нет, 14% определенно нет). 50% затруднились с ответом на этот вопрос.

Среди факторов, которые мешают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты ЮФО чаще всего называли слабо отсутствие стартового капитала (53%), высокие налоги (41%), бюрократические барьеры (39%), прогнозируемую ситуацию в экономике (36%), высокую конкуренцию (30%), проблемы с подключением к инфраструктуре (20%). Недоступность кредитов помехой для ведения бизнеса считают лишь 19%. Только 7% не видят никаких помех для занятия предпринимательством в России.

— Результаты опроса подтверждают общий настрой предпринимателей и малого бизнеса не снижать свою активность. Многие наши клиенты уверены, что не только сохранят бизнес, но и смогут развивать его, в том числе при содействии и мерах поддержки государства, — комментирует Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Среди факторов, которые помогают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) лидируют поддержка государства (28%), наличие свободных ниш из-за ухода иностранных инвесторов и большой рынок сбыта (по 24%), доступность кредитов (20%). При этом 26% не увидели факторов, помогающих заниматься бизнесом в России.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-14 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.