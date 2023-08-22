Экономика

Определены самые «ипотечные» российские регионы

Экономика 22.08.2023 10:25
0
22.08.2023 10:25


Статистику по портфелю жилищных кредитов проанализировал ВТБ и  пришел к выводу, что большинство ипотечных заемщиков проживает в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае. В этих регионах – самая высокая доля заемщиков от общего числа клиентов банка. В Москве и Санкт-Петербурге значения находятся на уровне средних по стране.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Новосибирской области, лидирующих в рейтинге, доля ипотечных заемщиков вдвое превышает среднюю по стране, составляя 14,2%. В Красноярском крае (11,7%), Республике Татарстан и Приморском крае (по 10,5%) этот показатель «обгоняет» общероссийский уровень примерно в 1,5 раза. С 2021 года список регионов-лидеров практически не изменился, за исключением первого места, которое тогда занимала Кировская область (10% сегодня).
В Москве и Санкт-Петербурге, по данным банка, доля ипотечных заемщиков от общего числа клиентов, находятся на уровне средних по стране, и составляет около 7-8%.
-Ипотека в нашей стране развивается стремительными темпами, и объем портфеля жилищных кредитов уже приближается к обычным потребительским. При этом ошибочно считать, что «ипотеку платит каждый второй россиянин», этот сегмент еще имеет значительный потенциал для роста. Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый 10-й клиент, ведь это серьезные кредитные обязательства на длительный срок, – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
По его словам, ипотечный рейтинг показывает, что Москва и Санкт-Петербург лидерами рейтинга в пересчете на всю клиентскую базу не являются, даже несмотря на бурный рост строительного сектора двух столиц.
-Самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Местные застройщики активно осваивают рынок, горожане улучшают свое финансовое состояние и направляют доходы на покупку новых квартир, расширение своих квадратных метров. Мы видим готовность клиентов к долгосрочным кредитам и аккуратное исполнение своих обязательств. В небольших республиках и регионах, где развитие стройки идет не такими большими темпами, ожидаемо ниже и доля заемщиков, оформляющих ипотеку, - добавил он.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.08.2023 10:54
Экономика 22.08.2023 10:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2023 14:01
Экономика 21.08.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2023 12:28
Экономика 21.08.2023 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2023 09:21
Экономика 21.08.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2023 17:59
Экономика 19.08.2023 17:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2023 15:40
Экономика 18.08.2023 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2023 12:06
Экономика 18.08.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2023 12:06
Экономика 18.08.2023 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2023 11:18
Экономика 18.08.2023 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2023 18:47
Экономика 17.08.2023 18:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.08.2023 17:58
Экономика 17.08.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.08.2023 17:30
Экономика 17.08.2023 17:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2023 08:04
Экономика 17.08.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2023 15:56
Экономика 16.08.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2023 15:28
Экономика 16.08.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:12
В Волгограде 17-летний начинающий закладчик состарится в колонииСмотреть фотографии
16:01
Крупная компания в Волгоградской области предлагает привлекательные вакансииСмотреть фотографии
15:56
В Волжском на перекрестке женщина-водитель вылетела из «десятки»: видеоСмотреть фотографии
15:44
В Котово Волгоградской области из-за удара молнии пропала водаСмотреть фотографии
15:41
«Сделать предстоит еще многое»: в Волгограде оценили успехи нового регоператораСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде семья слегла после арбузного ужинаСмотреть фотографии
13:17
Волгоградца ограбили на улице после удара бутылкой по головеСмотреть фотографии
12:27
Директору школы №19 Волжского вынесли приговор после трагедии с ученицейСмотреть фотографии
12:14
День шахтера в Котельниково отметили музыкой, салютом и наградамиСмотреть фотографии
12:10
Лариса Долина выступит на Дне города в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
«Как-то грустно»: волгоградцы заметили полупустые полки в супермаркетахСмотреть фотографии
10:56
Решение по делу о геноциде сталинградцев нацистами вынесут 23 августаСмотреть фотографии
10:54
Первый цех завода нержавеющего проката в Волгоградской области откроют в 2025 годуСмотреть фотографии
10:04
Дистанционную продажу боевого оружия пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Вот так неожиданность! Волгоградцам через 20 дней могут отключить электричествоСмотреть фотографии
09:50
Стадион в Махачкале лишили имени Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
09:43
Долгожданная прохлада придет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде стартует гандбольный турнир памяти Левона АкопянаСмотреть фотографии
08:46
Город Волгоградской области завалило ветками после штормаСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области вырос спрос на учителей: сколько им готовы платитьСмотреть фотографии
21:36
Волгоградцы стали меньше жаловаться в ЦБСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области бездомным животным рассчитали квадратные метры в приютахСмотреть фотографии
19:50
Олег Веретенников перешел в тренерский штаб ФК «Краснодар-2»Смотреть фотографии
19:05
В волгоградских аптеках обещают не ограничивать продажу лекарств с 1 сентябряСмотреть фотографии
18:39
Проблемы с сердцем не подтвердились. Снятую с рейса стюардессу готовят к выписке к ВолгоградеСмотреть фотографии
18:23
Такого не было 7 лет: теннисисты юга России съехались на соревнования в ВолгоградСмотреть фотографии
17:39
Александр Буйнов, Зара и Денис Майданов выступят перед волгоградцамиСмотреть фотографии
17:06
МЧС: грозы и ливни задержатся в Волгоградкой области до 22 августаСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда за ночь «Концессии» по-тихому заменили старую трубуСмотреть фотографии
15:58
«Он всего месяц не дожил до своего отпуска»: мобилизованного сварщика из Камышина посмертно наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
 