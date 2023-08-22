



Остаться без кондиционера и холодильника в жару? Это, пожалуй, одна из самых больших неприятностей. И она сегодня грозит всем тем, кто не торопится с оплатой очередного счета за электричество. Может ли отключение света стать неожиданностью? И что случится, если после отключения человек вместо оплаты проявляет чрезмерную самостоятельность и изобретательность? На эти вопросы ИА «Высота 102» ответили специалисты «Волгоградэнергосбыта».

«Могут ли отключить свет без предупреждения?»

На этот вопрос специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт» отвечают однозначно: нет.

– Ограничения по электроснабжению производятся в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Как правило, нами используется предупреждение о вводе ограничений в квитанции по оплате коммунальной услуги, – говорят в компании. – Таким образом, уведомление об отключении света просто не может пройти незамеченным мимо добросовестного плательщика.

Внезапным отключение света быть не может: после того как абонент получает предупреждение в квитанции или личном кабинете на сайте компании, у него есть 20 дней на погашение долга.

– Кроме этого, учитывая, что всем без исключения неплательщикам при появлении минимального долга направляются долговые квитанции, а затем о задолженности напоминают СМС, телефонные «роботы» и операторы контакт-центра, неожиданными долговые санкции просто не бывают, – подчеркивают волгоградские специалисты.

«Чем грозит самостоятельное подключение в случае отключения света в качестве санкций»?

А это уже деяние, наказание за которое предусмотрено кодексом об административных правонарушениях. За самовольное подключение к сетям грозят штрафы.

– За первое такое нарушение предусмотрены штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей, за повторное – от 15 до 30 тысяч, – сообщают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Кроме того, самовольщикам стоит учитывать, что подобное вмешательство, особенно в многоквартирных домах, грозит короткими замыканиями, пожарами, выходами из строя дорогостоящей бытовой техники и общего имущества многоквартирного дома. А это в свою очередь может привести уже к уголовной ответственности.

«Могут ли отключить свет, если ежемесячно оплачивается часть суммы из квитанции или плата вносится за несколько месяцев сразу»?

– Если в результате неполной или несвоевременной оплаты общая сумма долга превысит двухмесячные начисления по нормативу потребления, установленному в регионе, по закону для ресурсоснабжающей компании это является основанием для отключения энергоснабжения или другой коммунальной услуги, – уточняют энергетики.

Для волгоградца, проживающего в однокомнатной квартире с газом, эта сумма на сегодняшний момент составляет чуть более 1300 руб.

«Прислали «письмо счастья». Как быстро оплатить долг, чтобы не остаться без света»?

Погасить долг без комиссии можно:

– в личном кабинете на сайте компании https://lk.energosale34.ru/ или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».

– на официальном сайте https://energosale34.ru/ без регистрации по номеру лицевого счета;

Важно! По закону при оплате суммы задолженности и возмещения затрат на отключение и подключение электроэнергии, на возобновление электроснабжения отводится 2 календарных дня после оплаты. Иными словами, откладывать погашение задолженности с мыслью «как только – так сразу» – по сути, наказывать самого себя.

Уточнить данные по причинам и периоду возникновения долга можно в официальном справочном онлайн-чате на сайте компании energosale34.ru , в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении, а также на сбытовых участках и в контакт-центре компании по телефону 96-07-03.



