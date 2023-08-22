Спорт

В Волгограде стартует гандбольный турнир памяти Левона Акопяна

Спорт 22.08.2023 08:54
0
22.08.2023 08:54


В Волгограде сегодня, 22 августа, начинается гандбольный турнир памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна, ушедшего из жизни в 2018-м году,  сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
В соревнованиях, которые впервые прошли в 2019-м году,  примут участие молодёжные команды «Динамо-Синара 2», «Динамо-Синара-УОР», а также дублирующий состав звенигородской «Звезды» и парни из юношеского клуба волгоградского «Каустика». Начало игр - в 10 часов утра. Соревнования будут проходить в ФОК имени Левона Акопяна. 
Левон Акопян - легендарный волгоградский тренер по гандболу. Он родился 7 ноября 1944 года в Тегеране. Долгое время работал в Волгограде. С начала 1970-х годов тренировал команды «Буревестник», «Урожай», «Мелиоратор», «Ротор». В 1990-х-2000-х годах в качестве главного тренера и президента возглавлял волгоградское «Динамо», носившее также название «Аква» и «Динамо-Аква».
Наставник шесть раз приводил свои команды к победе в чемпионате России. Также выигрывал Кубок вызова и Суперкубок Европы.
Левон Оганесович Акопян работал и с национальными сборными России. В 1995-1996 годах был главным тренером женской сборной России, в 1993 и 2003 годах -  главным тренером женской молодёжной сборной России, которые побеждали на чемпионатах мира в Болгарии и Македонии. В 2015 году возглавил студенческую сборную России, которую привёл к победе на Всемирной летней Универсиаде в Корее.
В 2015 году вошёл в тренерский штаб женской сборной России. Летом 2016 года женская сборная России под руководством тренерского тандема Евгений Трефилов-Левон Акопян завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
После Олимпиады был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».
Левон Акопян воспитал около двадцати заслуженных мастеров спорта России и немало мастеров спорта международного класса. Одна из его воспитанниц, Стелла Вартанян, сегодня возглавляет гандбольную спортивную школу в Волгограде.
Фото Динамо-Синара VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
21.08.2023 19:50
Спорт 21.08.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2023 18:23
Спорт 21.08.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2023 20:35
Спорт 20.08.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 22:03
Спорт 19.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 19:56
Спорт 19.08.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 18:42
Спорт 19.08.2023 18:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2023 18:56
Спорт 14.08.2023 18:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2023 12:29
Спорт 14.08.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2023 21:59
Спорт 13.08.2023 21:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2023 20:09
Спорт 12.08.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2023 14:47
Спорт 12.08.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2023 13:32
Спорт 12.08.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2023 08:37
Спорт 10.08.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2023 21:12
Спорт 09.08.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2023 14:26
Спорт 09.08.2023 14:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:12
В Волгограде 17-летний начинающий закладчик состарится в колонииСмотреть фотографии
16:01
Крупная компания в Волгоградской области предлагает привлекательные вакансииСмотреть фотографии
15:56
В Волжском на перекрестке женщина-водитель вылетела из «десятки»: видеоСмотреть фотографии
15:44
В Котово Волгоградской области из-за удара молнии пропала водаСмотреть фотографии
15:41
«Сделать предстоит еще многое»: в Волгограде оценили успехи нового регоператораСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде семья слегла после арбузного ужинаСмотреть фотографии
13:17
Волгоградца ограбили на улице после удара бутылкой по головеСмотреть фотографии
12:27
Директору школы №19 Волжского вынесли приговор после трагедии с ученицейСмотреть фотографии
12:14
День шахтера в Котельниково отметили музыкой, салютом и наградамиСмотреть фотографии
12:10
Лариса Долина выступит на Дне города в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
«Как-то грустно»: волгоградцы заметили полупустые полки в супермаркетахСмотреть фотографии
10:56
Решение по делу о геноциде сталинградцев нацистами вынесут 23 августаСмотреть фотографии
10:54
Первый цех завода нержавеющего проката в Волгоградской области откроют в 2025 годуСмотреть фотографии
10:04
Дистанционную продажу боевого оружия пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Вот так неожиданность! Волгоградцам через 20 дней могут отключить электричествоСмотреть фотографии
09:50
Стадион в Махачкале лишили имени Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
09:43
Долгожданная прохлада придет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде стартует гандбольный турнир памяти Левона АкопянаСмотреть фотографии
08:46
Город Волгоградской области завалило ветками после штормаСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области вырос спрос на учителей: сколько им готовы платитьСмотреть фотографии
21:36
Волгоградцы стали меньше жаловаться в ЦБСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области бездомным животным рассчитали квадратные метры в приютахСмотреть фотографии
19:50
Олег Веретенников перешел в тренерский штаб ФК «Краснодар-2»Смотреть фотографии
19:05
В волгоградских аптеках обещают не ограничивать продажу лекарств с 1 сентябряСмотреть фотографии
18:39
Проблемы с сердцем не подтвердились. Снятую с рейса стюардессу готовят к выписке к ВолгоградеСмотреть фотографии
18:23
Такого не было 7 лет: теннисисты юга России съехались на соревнования в ВолгоградСмотреть фотографии
17:39
Александр Буйнов, Зара и Денис Майданов выступят перед волгоградцамиСмотреть фотографии
17:06
МЧС: грозы и ливни задержатся в Волгоградкой области до 22 августаСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда за ночь «Концессии» по-тихому заменили старую трубуСмотреть фотографии
15:58
«Он всего месяц не дожил до своего отпуска»: мобилизованного сварщика из Камышина посмертно наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
 