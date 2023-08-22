В Волгограде стартует гандбольный турнир памяти Левона Акопяна

Спорт 22.08.2023 08:54
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22.08.2023 08:54
В Волгограде сегодня, 22 августа, начинается гандбольный турнир памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна, ушедшего из жизни в 2018-м году, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
В соревнованиях, которые впервые прошли в 2019-м году, примут участие молодёжные команды «Динамо-Синара 2», «Динамо-Синара-УОР», а также дублирующий состав звенигородской «Звезды» и парни из юношеского клуба волгоградского «Каустика». Начало игр - в 10 часов утра. Соревнования будут проходить в ФОК имени Левона Акопяна.
Левон Акопян - легендарный волгоградский тренер по гандболу. Он родился 7 ноября 1944 года в Тегеране. Долгое время работал в Волгограде. С начала 1970-х годов тренировал команды «Буревестник», «Урожай», «Мелиоратор», «Ротор». В 1990-х-2000-х годах в качестве главного тренера и президента возглавлял волгоградское «Динамо», носившее также название «Аква» и «Динамо-Аква».
Наставник шесть раз приводил свои команды к победе в чемпионате России. Также выигрывал Кубок вызова и Суперкубок Европы.
Левон Оганесович Акопян работал и с национальными сборными России. В 1995-1996 годах был главным тренером женской сборной России, в 1993 и 2003 годах - главным тренером женской молодёжной сборной России, которые побеждали на чемпионатах мира в Болгарии и Македонии. В 2015 году возглавил студенческую сборную России, которую привёл к победе на Всемирной летней Универсиаде в Корее.
В 2015 году вошёл в тренерский штаб женской сборной России. Летом 2016 года женская сборная России под руководством тренерского тандема Евгений Трефилов-Левон Акопян завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
После Олимпиады был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».
Левон Акопян воспитал около двадцати заслуженных мастеров спорта России и немало мастеров спорта международного класса. Одна из его воспитанниц, Стелла Вартанян, сегодня возглавляет гандбольную спортивную школу в Волгограде.
Фото Динамо-Синара VK.com
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