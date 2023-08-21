



Подавляющее большинство автолюбителей Южного федерального округа считают полезными дополнительные сервисы помощи на дороге. Однако пользуется подобными сервисами пока лишь каждый шестой автомобилист (16%), чаще женщины, чем мужчины (21% против 17%), а приемлемая сумма за такие услуги, по оценкам опрошенных, – не более 5000 рублей в год. Остальным водителям хватает ОСАГО и каско. Попросить сторонней помощи автолюбители обычно готовы, если сломалась машина и требуется эвакуация автомобиля. Причем обращаются в таком случае за поддержкой чаще к водителям на трассе, друзьям или родственникам. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Половина опрошенных автомобилистов садятся за рубль ежедневно (50% мужчин и 38% женщин, 55% автомобилистов в возрасте 25-40 лет). Еще 38% управляют автомобилем несколько раз в неделю, а 3% – несколько раз в месяц.

Дальние поездки на расстояние более 200 километров в день ежедневно совершают 2%, несколько раз в неделю – 9%, несколько раз в месяц – 20%, в среднем раз в месяц – 23%, раз в два-три месяца - 9%.

84% при этом не пользуются дополнительными сервисами помощи на дороге: 25% надеются на свои силы, 42% уповают на полис ОСАГО при возникновении проблем на дороге, еще 17% – на полисы ОСАГО и каско. Из тех 16%, которые пользуются подобными сервисами, 11% используют бесплатные предложения автодилеров и лишь 5% оформляют соответствующие дополнительные платные услуги.

Интересно, что при этом 95% опрошенных считают, что водителям нужны сервисы помощи на дороге: 84% потому что непредвиденные обстоятельства никто не отменял, 11% – как подспорье для неопытных автомобилистов. Только 4% не видят необходимости в подобных комплексных сервисах: 2% рассчитывают на помощь других водителей в случае непредвиденных обстоятельств, еще 2% – на решение проблемы на месте или после вызова эвакуатора.

Чаще всего автомобилисты готовы просить помощи на дороге (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), если сломалась машина (75%) и требуется эвакуация автомобиля (71%). Если закончилось топливо, за помощью готовы обратиться 52%, при разряженном аккумуляторе – 39%, в случае прокола колеса на дороге – 34%, если заблокировались двери – 30%. За технической консультацией на дороге обратились бы 28%, за юридической в случае ДТП – 27%. Только 3% уверенно заявили, что решат любую проблему на дороге сами, причем это были только мужчины, никто из опрошенных женщин не дал такого ответа.

66% в случае возникновения проблем в пути (открытый вопрос) попросят о помощи водителей на трассе, 69% обратятся к друзьям, 67% – к родственникам, 36% – к ГИБДД, 30% воспользуются консьерж-сервисом или иными сервисами помощи на дороге.

30% согласны заплатить за комплексный сервис, который решит все вопросы с возможными трудностями на дороге, не более 2,5 тысяч рублей ей в год, еще 31% – от 2,5 до 5 тысяч рублей. 13% не против потратить на эти цели 5-10 тысяч рублей в год, 6% – 10-20 тысяч рублей, 2% – 20-30 тысяч рублей и еще 2% – свыше 30 тысяч рублей в год. При этом 14% не готовы в принципе платить за подобный сервис.

* Опрос проведен в августе 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.