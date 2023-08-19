- Мы просим водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. И напоминаем, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев, - напомнили водителям сотрудники Приволжской железной дороги.









Железнодорожники и сотрудники ГИБДД вновь напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД в местах пересечения железных и автомобильных дорог, раздали тематические памятки, а также проинформировали о тяжести последствий ДТП и мерах персональной ответственности.