Общество 19.08.2023 08:35
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19.08.2023 08:35
Акция «Внимание, переезд!», направленная на профилактику ДТП, прошла на 11 железнодорожных переездах в Волгограде, а также в Городищенском и Ленинском районах Волгоградской области, сообщает V102.RU.
Железнодорожники и сотрудники ГИБДД вновь напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД в местах пересечения железных и автомобильных дорог, раздали тематические памятки, а также проинформировали о тяжести последствий ДТП и мерах персональной ответственности.
- Мы просим водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. И напоминаем, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев, - напомнили водителям сотрудники Приволжской железной дороги.
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