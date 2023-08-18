Билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»





erid:LatgBrjUs

Использовать гостевой Wi-Fi как дополнительный канал коммуникации с посетителями стало ещё проще и удобнее

Билайн бизнес запустил новый личный кабинет сервиса « Управляемый Wi-Fi ». Теперь компании могут легко менять дизайн страницы авторизации, через которую предоставляют гостевой доступ к беспроводному интернету, а также гибко настраивать рекламные кампании и анализировать статистику посещений.

Сервис билайна «Управляемый Wi-Fi» используется в сферах, где бизнес заботится о комфорте посетителей во время ожидания. Например, в кафе, салонах, красоты, а также на различных мероприятиях.

«Управляемый Wi-Fi» помогает организовать доступ к беспроводной сети в полном соответствии с требованиями российского законодательства, то есть с идентификацией и авторизацией каждого подключившегося человека. Но главное — сервис предлагает бизнесу дополнительные возможности для взаимодействия с гостями.





В новом личном кабинете сервиса «Управляемый Wi-Fi» корпоративные пользователи могут:

● создавать персонализированные страницы авторизации, например, добавлять логотип, слоган или рекламные сообщения;

● настраивать условия предоставления доступа в сеть

● управлять чёрными и белыми списками;

● настраивать рекламные кампании на разных точках подключения по индивидуальным параметрам;

● проводить опросы и собирать обратную связь;

● анализировать статистику подключений и строить рейтинги точек продаж и т. д.

— Гостевой интернет — очень востребованная услуга, но далеко не каждый предприниматель знает, что её можно использовать как дополнительный канал для общения с клиентами. Чтобы новым пользователям было проще освоить все возможности сервиса «Управляемый Wi-Fi», в личном кабинете предусмотрены удобные подсказки. А высокоскоростные точки доступа последнего поколения Wi-Fi 6 позволят обеспечить отличный гостевой сервис даже при большом количестве подключений к сети, — комментирует Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».

Заявку на подключение можно оставить на сайте билайн бизнес

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru



