Телеком

Билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»

Телеком 18.08.2023 11:34
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18.08.2023 11:34


erid:LatgBrjUs
Использовать гостевой Wi-Fi как дополнительный канал коммуникации с посетителями стало ещё проще и удобнее
Билайн бизнес запустил новый личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi». Теперь компании могут легко менять дизайн страницы авторизации, через которую предоставляют гостевой доступ к беспроводному интернету, а также гибко настраивать рекламные кампании и анализировать статистику посещений. 
Сервис билайна «Управляемый Wi-Fi» используется в сферах, где бизнес заботится о комфорте посетителей во время ожидания. Например, в кафе, салонах, красоты, а также на различных мероприятиях. 
«Управляемый Wi-Fi» помогает организовать доступ к беспроводной сети в полном соответствии с требованиями российского законодательства, то есть с идентификацией и авторизацией каждого подключившегося человека. Но главное — сервис предлагает бизнесу дополнительные возможности для взаимодействия с гостями.

В новом личном кабинете сервиса «Управляемый Wi-Fi» корпоративные пользователи могут:
● создавать персонализированные страницы авторизации, например, добавлять логотип, слоган или рекламные сообщения;
● настраивать условия предоставления доступа в сеть
● управлять чёрными и белыми списками;
● настраивать рекламные кампании на разных точках подключения по индивидуальным параметрам;
● проводить опросы и собирать обратную связь; 
● анализировать статистику подключений и строить рейтинги точек продаж и т. д.
— Гостевой интернет — очень востребованная услуга, но далеко не каждый предприниматель знает, что её можно использовать как дополнительный канал для общения с клиентами. Чтобы новым пользователям было проще освоить все возможности сервиса «Управляемый Wi-Fi», в личном кабинете предусмотрены удобные подсказки. А высокоскоростные точки доступа последнего поколения Wi-Fi 6 позволят обеспечить отличный гостевой сервис даже при большом количестве подключений к сети, — комментирует Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».
Заявку на подключение можно оставить на сайте билайн бизнес.
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

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