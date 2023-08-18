В Волгоградскую область к выходным вернется жара до +38 °С

В Волгоградской области снова обещают экстремальную жару в ближайшие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, столбики термометров к выходным покажут до +38 градусов.

— В субботу, 19 августа, по области без осадков с северо-восточным ветром 7-12 м/с. В ночной период +18...+23 °С, при прояснении +13...+18 °С, в дневные часы до +33...+38 °С, — рассказали специалисты регионального ЦГМС. — К воскресенью, 20 августа, осадки маловероятны, скорость ветра северной четверти составит 6-11 м/с. В ночные часы за окном +18...+23 °С, при прояснении температура упадет до +13...+18 °С, после обеда воздух раскалится до +30...+35 °С, местами столбики термометров покажут +38 °С.

В Волгограде суббота ожидается сухая и солнечная. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. Ночью по городу +21...+23 °С, днем +35...+37 °С.

— В воскресенье днем в областной столице ожидаются экстремальные +34...+36 °С при отсутствии дождей и сильного ветра. Ночью в городе на Волге +21...+23 °С, — добавили волгоградские синоптики.

Сегодня в областном центре температура днем составит +30...+35 °С, осадки маловероятны, ветер северо-западный 7-12 м/с. По области 18 августа также без существенных осадков, скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Дневные температуры приблизятся к значениям в +30...+35 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»