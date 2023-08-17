В Волгоградской области на поверхность подняли первую тонну руды по скиповому стволу № 2 рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината. Между собой специалисты называют это событие рождением полноценного рудника, сообщает ИА «Высота 102».

– Это важнейшее, ключевое событие в жизни Гремячинского горно-обогатительного комбината - мы начали выдачу руды в пуско-наладочном режиме через скиповой ствол № 2. Поздравляю весь наш многочисленный коллектив и благодарю за упорство, профессионализм, целеустремленность и слаженную работу все подразделения нашего предприятия, Горнорудного Дивизиона, проектировщиков и партнеров! Нашему предприятию и коллективу желаю дальнейшего успешного развития с выходом на полную мощность! – поздравил коллег исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.

Шахтный комплекс из двух скиповых и одного клетевого стволов предназначен для обеспечения работы рудника по добыче сильвинитовой руды для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике с получением высококачественного хлорида калия.

Глубина стволов составляет порядка 1147 метров. Их проходка осуществлялась механизированным и буровзрывным способами – в зависимости от крепости вмещающих пород. Пройденные участки закреплялись тюбинговыми кольцами и бетоном. Затем в стволах производился монтаж трубопроводов и кабельных линий.

Сначала подъем руды на поверхность осуществлялся только через первый скиповой ствол, а скиповой ствол № 2 связывал подземный комплекс с поверхностью, обеспечивал проветривание рудника и служил в качестве запасного выхода на поверхность в случае непредвиденных ситуаций.

Введения дополнительных мощностей по подъему добытой руды потребовал непрестанный рост объемов добычи Гремячинского ГОКа.

В среднем за сутки горнорабочие преодолевают порядка 200 метров выработок. Сейчас их общая протяженность превышает 130 километров.

Специалистами проведена работа по оснащению ствола оборудованием, которое обеспечит подъем руды на поверхность. Под землей смонтированы дополнительные конвейерные линии и общешахтный бункер. На поверхности построены здания, в которых установлены подъемная машина и приемный бункер, из которого поднятая руда по конвейерной галерее поступает на склад. В самом стволе навешены километры стальных канатов и две емкости (скипы) для подъема руды полезной вместимостью по 51 тонны каждый.

Суммарная мощность подъема двух скиповых стволов составит порядка девяти миллионов тонн руды в год, что позволит развить рудник, достичь показателей по производству первой очереди и в дальнейшем выйти на мощность подъема в 14,6 миллиона тонн в год.