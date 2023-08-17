Экономика 17.08.2023 18:47
0
17.08.2023 18:47
В Волгоградкой области самыми подорожавшими продуктами питания за последнюю неделю стали яблоки и бананы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, яблоки подорожали на 3,59% и стоят в среднем 104,08 рубля за килограмм. Бананы, в свою очередь, прибавили в цене почти 6% - до 94,45 рубля за кг. Накануне в волгоградском отделении ЦБ объяснили подорожание импортных бананов и апельсинов ослаблением рубля.
При этом в регионе подешевели все отечественные овощи. Заметнее всего – морковь. Стоимость килограмма этого корнеплода составила в среднем 39,81 рубль (снижение около 12%). Капуста подешевела на 3,25% - до 49,32 рублей за кг, картофель – на 6% (до 30,90 рублей за кг).
Также снизилась стоимость чая черного байхового – до 823,35 рублей за кг (на 2,65%).
В то же время на десятые доли процентов подорожали крупы – рис, пшено и гречка. В регионе также продолжается рост цен на кур – за неделю они прибавили в цене почти 2% и достигли средней стоимости в 173 рубля.
«Волжский оргсинтез» могут вернуть в собственность государства17.08.2023 17:58
Экономика 17.08.2023 17:58
Пошла руда: в Волгоградской области объявили о рождении полноценного рудника17.08.2023 17:30
Экономика 17.08.2023 17:30
«Это не остановить»: в Волгоградской области взлетели цены на весь бензин17.08.2023 08:04
Экономика 17.08.2023 08:04
ЦБ объяснил причины рекордного подорожания овощей в Волгоградской области16.08.2023 15:56
Экономика 16.08.2023 15:56
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»16.08.2023 15:28
Экономика 16.08.2023 15:28
«Открытие Авто»: продажи пикапов в июле поставили очередной рекорд16.08.2023 11:45
Экономика 16.08.2023 11:45
В Волжском завершаются работы по реконструкции и ремонту тепловых сетей16.08.2023 10:44
Экономика 16.08.2023 10:44
Две трети жителей ЮФО считают, что китайские автомобили достойно заменили ушедшие иномарки15.08.2023 14:43
Экономика 15.08.2023 14:43
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay14.08.2023 13:45
Экономика 14.08.2023 13:45
Мошенники предлагают замену социальных карт для доступа к онлайн-банку14.08.2023 13:13
Экономика 14.08.2023 13:13
«Открытие Авто»: за 7 месяцев россияне приобрели 3,76 млн подержанных машин14.08.2023 12:03
Экономика 14.08.2023 12:03
Фальшивые доллары и евро исчезли из Волгоградской области11.08.2023 20:11
Экономика 11.08.2023 20:11
В Волгоградской области с начала года сформировано и отправлено 48 составов с зерном11.08.2023 16:55
Экономика 11.08.2023 16:55
Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей11.08.2023 12:38
Экономика 11.08.2023 12:38
В Волгоградской области выросли цены на мясо и курятину10.08.2023 19:33
Экономика 10.08.2023 19:33