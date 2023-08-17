Экономика

В Волгограде первыми подорожали яблоки и бананы после роста курса доллара

Экономика 17.08.2023 18:47
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17.08.2023 18:47


В Волгоградкой области самыми подорожавшими продуктами питания за последнюю неделю стали яблоки и бананы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, яблоки подорожали на 3,59% и стоят в среднем 104,08 рубля за килограмм. Бананы, в свою очередь, прибавили в цене почти 6% - до 94,45 рубля за кг. Накануне в волгоградском отделении ЦБ объяснили подорожание импортных бананов и апельсинов ослаблением рубля. 
При этом в регионе подешевели все отечественные овощи. Заметнее всего – морковь. Стоимость килограмма этого корнеплода составила в среднем 39,81 рубль (снижение около 12%). Капуста подешевела на 3,25% - до 49,32 рублей за кг, картофель – на 6% (до 30,90 рублей за кг). 
Также снизилась стоимость чая черного байхового – до 823,35 рублей за кг (на 2,65%).
В то же время на десятые доли процентов подорожали крупы – рис, пшено и гречка. В регионе также продолжается рост цен на кур – за неделю они прибавили в цене почти 2% и достигли средней стоимости в 173 рубля. 

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