Общество

Первый офис Альфа-Банка открылся в Камышине

Общество 17.08.2023 10:05
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17.08.2023 10:05


Современное отделение Альфа-Банка открылось на улице Пролетарская. Офис удобно расположен в Торговом центре «Акварель», рядом автопарковка, в шаговой доступности остановки общественного транспорта.
Новый офис банка открылся в непривычном для жителей формате - здесь создана комфортная и уютная обстановка для посетителей, нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе.  Такой формат работы называется Phygital — это сочетание высоких цифровых технологий и живое общение с людьми. Альфа-Банк в этом направлении стал первопроходцем. Новый формат офиса в банковской сфере показал свою эффективность, и теперь такие офисы открываются и Волгоградской области.

Теперь жители Камышина смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания — отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Волгоградской области Глеб Каширин, — Еще недавно нашим клиентам приходилось приезжать в офисы Волгограда, а теперь мы ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Традиционно для жителей города доступны самые популярные наши продукты – бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и кредитная карта на выгодных условиях.
Адрес офиса: г.Камышин, ул.Пролетарская, д. 101 (ТЦ «Акварель»).
время работы: пн. — пт.: 09:00 — 18:00 
сб., вс.: выходной.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса.
По итогам 2022 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ активы Альфа-Банка составили 5,8 трлн руб.
Клиентская база составляет 1,4 млн корпоративных клиентов и 26,5 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 535 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.

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