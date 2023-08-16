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Волгоградское озеро вошло в топ мест по посещению во время цветения лотосов в стране

Телеком 16.08.2023 18:21
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16.08.2023 18:21


Ежегодно с июля по август туристы отправляются полюбоваться лотосами. В России есть всего несколько мест, где можно увидеть это растение необычной красоты. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов и определили самые посещаемые и «качающие» локации в сезон цветения.
Лотос – реликтовое, занесенное в Красную книгу растение. Его происхождение начинается с древних времен. По мнению ученых, более 100 млн лет назад. Он произрастает только в воде – дельтах рек, илистых протоках, заводях. Растение очень чуткое, сорванный цветок сбрасывает лепестки через несколько часов, а срезанный бутон – никогда не распустится.
Четвертую позицию в рейтинге завоевала Волгоградская область. Единственное место цветения растений тут можно найти близ поселка Лебяжья поляна. С прошлого года поток приезжающих увеличился на 4%, заинтересованность к данному месту в сети оператора выросла на 68%. 
На третьей строчке – Астраханская область. За красивыми кадрами едут к дельте реки Волги и взморья Каспия – недалеко от поселков Трудфронт, Чулпан, Кошеванка. А мобильная активность продолжает расти: трафик передачи данных в июле этого года по сравнению с июлем 2022 года, увеличился на 29,5%.
Второе место занимают 2 региона Дальнего Востока. Краснокнижное чудо тут можно увидеть на озере у Артемовской ГРЭС в Приморском крае и в селе Ровное в Хабаровском крае. По сравнению с прошлым сезоном отдыхающих здесь стало больше почти на треть, а мобильный трафик увеличился на 60% относительно аналогичного периода прошлого года.
Возглавляет рейтинг – Краснодарский край. На него приходится 79% потока по поездкам к лотосовым локациям. Аналитики отмечают рост количества посетителей на 9,5% в сравнении с 2022 годом, а увеличение мобильного трафика на 15%. Чаще всего жители и гости региона отправляются к озеру близ поселка Белозерный, озеру в станице Старонижестеблиевской и пруду около хутора Свободного. 
Популярность путешествий по стране растет. За период цветения в текущем сезоне абоненты МегаФона проговорили свыше 1 млн минут, что равно 1,9 годам беспрерывного общения. Посетители прокачали 89,7 ТБ данных. Этого объема хватит для загрузки более 7,5 млн фото цветков в социальные сети. 
Делиться большим количеством контента в интернете, находясь в городе или в небольшом населенном пункте позволяет покрытие сети и современная телеком-инфраструктура. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – в этом году инженеры компании смогли разогнать интернет в 24 регионах на треть. По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети во 2 квартале 2023 года составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие показатели в России для пользователей мобильной связи. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.
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