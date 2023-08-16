Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Экономика 16.08.2023 15:28
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16.08.2023 15:28
Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».
Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.
С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 10% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.
Изменение коснется как новых, так и действующих карт.
Более подробно о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» или «ФК Краснодар» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.
**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
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