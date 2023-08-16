Общество

В детском Центре «Жар-Птица» открыли двери для родителей

Общество 16.08.2023 14:52
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16.08.2023 14:52


На Дне открытых дверей многие родители смогли получить полезную информацию о детском Центре, познакомиться с организацией и содержанием воспитательно-образовательной работы педагогов, а главное увидеть все собственными глазами. 

Для  родителей, которые заблаговременно задумываются о том, какое дошкольное учреждение выбрать для своих детей, Центр «Жар-Птица» (в Садах Придонья) организовал День открытых дверей. На мероприятии собралось порядка 150 человек, в их числе сотрудники компании «Сады Придонья», жители одноименного поселка, гости из ближайших поселений Сакарки, Паньшино, Качалино, Иловли, Фролово, а также из Волгограда и Волжского. 

Организаторы постарались, чтобы и взрослым, и детям было интересно в этот день. Для младшего поколения подготовили увлекательную программу с участием героев известного  мультфильма, а также мастер-классы по рисованию, робототехники, аквагрим.


В это время у родителей была возможность посмотреть помещения, где дети играют, отдыхают, обучаются, плавают, занимаются спортом. Заглянули даже в пищеблок и медицинские кабинеты, одним словом, погрузились в атмосферу детства. После экскурсии педагоги Центра рассказали о возможностях «Жар-Птицы», дополнительных образовательных и спортивных программах. 


– У нас есть все, чтобы ребенок полноценно развивался духовно, физически и интеллектуально, – говорит директор ЧУДО центра «Жар-Птица» Людмила Бесхлебнова. – Мы разработали программы с учетом возрастных особенностей детей, подобрали профессиональный штат педагогов и создали комфортные условия для ребят, как дошкольного возраста, так и младшего школьного возраста. В «Жар-Птице» гибкая система пребывания для удобства детей и родителей – здесь каждый найдет для себя то, что нравится.  

Гости задавали различные вопросы преподавателям, воспитателям, медицинскому персоналу и сотрудникам пищеблока. Многих интересовало посещение спортивного клуба, в особенности бассейна. В конце встречи все гости получили вкусные и памятные подарки от Центра «Жар-Птица». По первым отзывам, неподдельный интерес вызвали направления, касающиеся дополнительного образования, а также услуги детского сада. 

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