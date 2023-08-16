Оптимизация грузоподъемных работ: выбираем электрическую таль





Среди грузоподъемной техники, используемой в складских помещениях, на производственных предприятиях или стройплощадках особого внимания заслуживают электрические тали. Это электродвигатели, оснащенные стальными тросами, которые используются для подъема и перемещения грузов различного назначения. Различают два вида таких устройств – стационарные и переносные. Также один из вариантов грузоподъемного механизма является тельфер с электроприводом. Они успешно заменяют человека, позволяя оптимизировать рабочие процессы.

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Технические характеристики

Чтобы выбрать подходящую модель тали, необходимо сначала изучить технические характеристики предлагаемых вариантов. Каждая модификация тали или тельфера имеет свои характеристики:

• грузоподъемность;

• массу;

• рабочее напряжение;

• высоту подъема;

• скорость вращения;

• степень защиты;

• уровень шума;

• количество фаз;

• габариты.

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Характеристики безопасности

На любой стройплощадке или в складском хозяйстве особое внимание уделяется вопросам безопасности труда.

Тали с электроприводом отвечают высочайшим стандартам безопасности, о чем говорит их оснащение специальными электромагнитными тормозами. Они предотвращают любые непредвиденные аварийные ситуации и автоматически активируются, если что-то пошло не так.

Специальное антикоррозионное покрытие защищает металлическое изделие от образования и распространения ржавчины. Такое покрытие позволило производителям существенно увеличить эксплуатационный срок электроталей.

Корпус является противоударным и не подвержен воздействию механических нагрузок.

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