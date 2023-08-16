Оптимизация грузоподъемных работ: выбираем электрическую таль

Полезно знать 16.08.2023 13:01
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16.08.2023 13:01
Среди грузоподъемной техники, используемой в складских помещениях, на производственных предприятиях или стройплощадках особого внимания заслуживают электрические тали. Это электродвигатели, оснащенные стальными тросами, которые используются для подъема и перемещения грузов различного назначения. Различают два вида таких устройств – стационарные и переносные. Также один из вариантов грузоподъемного механизма является тельфер с электроприводом. Они успешно заменяют человека, позволяя оптимизировать рабочие процессы.
Если вас интересует таль электрическая 1 тонна цена, лучше всего заглянуть на официальный вебсайт торговой компании GPO, где представлен огромный ассортимент такого грузоподъемного оборудования.
Технические характеристики
Чтобы выбрать подходящую модель тали, необходимо сначала изучить технические характеристики предлагаемых вариантов. Каждая модификация тали или тельфера имеет свои характеристики:
• грузоподъемность;
• массу;
• рабочее напряжение;
• высоту подъема;
• скорость вращения;
• степень защиты;
• уровень шума;
• количество фаз;
• габариты.
Ознакомиться с параметрами можно прямо сейчас на сайте GPO. Для каждой модели, выставленной здесь на продажу, приводится максимальное количество характеристик. Изучив их, клиент сумеет самостоятельно подобрать оборудование под свои конкретные цели и заказать его доставку.
Характеристики безопасности
На любой стройплощадке или в складском хозяйстве особое внимание уделяется вопросам безопасности труда.
Тали с электроприводом отвечают высочайшим стандартам безопасности, о чем говорит их оснащение специальными электромагнитными тормозами. Они предотвращают любые непредвиденные аварийные ситуации и автоматически активируются, если что-то пошло не так.
Специальное антикоррозионное покрытие защищает металлическое изделие от образования и распространения ржавчины. Такое покрытие позволило производителям существенно увеличить эксплуатационный срок электроталей.
Корпус является противоударным и не подвержен воздействию механических нагрузок.
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