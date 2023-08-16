



ООО «Волжские тепловые сети» завершают основные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду – ремонт и реконструкцию тепловых сетей.

На ремонт сетей в 2023 году предприятие выделило более 125 млн рублей. В рамках капитального ремонта производится замена 768 метров трубопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, капремонт помещений для размещения персонала.

Кроме того, собственными силами предприятие проводит работу по замене 2950 метров трубопроводов, запорной арматуры, ремонт тепловой изоляции, готовит к отопительному сезону насосные станции, центральные тепловые пункты и тепловые камеры.

На инвестпрограмму предприятием выделено более 242 млн рублей. По реконструкции выполняется перекладка 1480 метров трубопроводов, в рамках модернизации - устройство тепловой изоляции, в том числе покровного слоя. Кроме того, 242 метра трубопроводов строится для подключения вновь построенных жилых домов 37-го и 38-го микрорайонов.

Одним из важнейших объектов для теплоэнергетиков является реконструкция тепловой магистрали под автодорогой на пересечении улиц Оломоуцкая и Дружбы. К сожалению, дорогу для проведения работ пришлось перекрыть, но подрядчики обещают, что движение откроется уже в конце августа.





- Мы демонтировали старые 60-ти сантиметровые лотки, заменив их на новые - высотой 180 см. Это позволит в будущем обеспечить проход для замены и ремонта трубопровода без вскрытия асфальта. Установили новые предизолированные трубопроводы диаметром 530 мм общей протяженностью 120 метров. На объекте ежедневно занято от 8 до 15 работников и 3-4 единицы техники. Дорогу планируем открыть 28 августа, но работы продолжатся до конца сентября – выполним реконструкцию тепловой камеры и полупроходного туннеля под ул. Дружбы и установим систему оперативного диспетчерского контроля, что позволит предотвращать любые нештатные ситуации, связанные с его состоянием. - рассказал представитель подрядной организации Владимир Сергеев.

Как пояснил ИА «Высота 102» начальник службы ремонта и перспективного развития ООО «Волжские тепловые сети» Владимир Леонтьев, для того, чтобы не оставлять жителей без горячей воды на длительный период, выполнено устройство временного участка тепловой сети.

Следующий важный объект, где работы уже завершены - улица Пушкина. Здесь выполнен капитальный ремонт вертикального компенсатора ТМ-21 с применением трубы высокой заводской готовности в оцинкованной оболочке.

- Необходимость ремонта компенсатора была обусловлена его высоким износом. Сложность работ была связана с высотными работами и временным перекрытием проезда на данном участке. Работы были проведены без отключения потребителей в течение месяца – была заменена труба диаметром 820 мм общей протяженностью 64 метра и 8 отводов на сумму более 13 млн рублей, - отметил Владимир Леонтьев.

В ООО «Волжские теплосети» заверяют, что с привлечением подрядных организаций и собственными силами все работы будут выполнены в срок, тем самым будет обеспечено надежное теплоснабжение волжан в грядущем отопительном периоде. Окончание ремонтной компании с получением паспорта готовности планируется до начала отопительного сезона 2023 – 2024 гг. Теплоэнергетики делают все необходимое, несмотря на то, что просроченная дебиторская задолженность физических лиц (населения) составляет на текущий момент более 346 млн рублей.





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