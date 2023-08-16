АО «КАУСТИК» внедряет экологичные способы обращения с отходами

Экология 16.08.2023 09:36
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16.08.2023 09:36
Более 107 тонн вторичного сырья (твердых отходов) с начала этого года волгоградский «КАУСТИК» передал специализированным организациям для переработки с целью повторного использования.
Передача отходов сторонним организациям осуществляется при помощи корпоративной информационной системы с оформлением всех, предусмотренных законодательством документов и процедур. Среди материалов, которые предприятие специально собирает и затем передает на переработку или утилизацию: отходы полиэтилена и полипропилена, картона и бумаги, бывшей в употреблении компьютерной и организационной техники, изделий из стекла и отработанные шины.
Внедрение наиболее экологически выгодных способов обращения с отходами – одно из ключевых направлений системной работы компании в области экологической ответственности.
Второй год подряд на предприятии действует система раздельного накопления, транспортирования, сбора, подготовки и утилизации отходов, в результате чего происходит снижение нагрузки на окружающую среду. В рамках этой системы часть отходов временно складируется в контейнерах, в которых происходит раздельное накопление отходов по видам: «бумага и картон», «полиэтилен», «полипропилен», «стекло». Отходы списанной, бывшей в употреблении компьютерной и оргтехники накапливаются на специализированном складе, а отработанные шины – на площадке автотранспортного цеха. Вывоз всех этих видов отходов с территории «КАУСТИКа» на переработку или утилизацию происходит в определенное время и под контролем ответственных сотрудников с соблюдением всех мер безопасности.
Бережное отношение к ресурсам и окружающей среде, а также социальная политика и эффективность корпоративного управления – основные показатели устойчивого развития (ESG) современной компании. В течение нескольких последних лет различные рейтинговые агентства именно по этим факторам оценивают успех бизнеса. Весной этого года ведущее российское рейтинговое агентство RAEX впервые включило акционерное общество «КАУСТИК» (основное предприятие группы «НИКОХИМ») в список 100 лучших компаний РФ в области устойчивого развития (ESG). В августовском рейтинге агентства RAEX «КАУСТИК» поднялся на 61 место.
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